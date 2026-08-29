Liberan a mujeres y niños secuestrados en Haití tras un violento asalto en Kenscoff

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — Un total de seis niños y siete mujeres fueron liberados por una pandilla que había secuestrado a más de 50 personas tras un ataque violento hace casi una semana en la comunidad de Kenscoff, ubicada cerca de la capital, según informó UNICEF.

La agencia de la ONU para la infancia comunicó que entre los liberados se encontraban tres menores de 2 años, un niño de 7 y dos adolescentes. La liberación se produjo después de intensas negociaciones con líderes comunitarios.

"Esta liberación ofrece un raro momento de esperanza en medio de la violencia que amenaza a los niños en Haití", expresó Yannig Dussart, representante adjunto de UNICEF en el país. "El secuestro en Kenscoff no fue un incidente aislado, sino otro duro recordatorio de la magnitud y la frecuencia de los ataques contra los niños en todo el país".

A pesar de la liberación, no se aclaró de inmediato si los liberados requerían atención médica o si aún había más mujeres y niños en cautiverio. La situación de seguridad en Haití ha sido crítica, con un aumento significativo en los secuestros, tanto individuales como masivos, aunque estos últimos son menos comunes.

La violencia de las pandillas ha dejado un saldo trágico, con al menos 47 personas asesinadas durante el ataque del domingo pasado en Kenscoff, una comunidad agrícola que anteriormente había sido pacífica.

Un líder de la banda conocido como Izo 2 había amenazado con ejecutar a todos los rehenes si la policía mataba a algún miembro de su grupo durante las operaciones para asegurar la zona. Izo 2 encabeza un grupo armado en la región, colaborando con otros líderes de bandas, incluido Izo, considerado uno de los jefes de bandas más poderosos de Haití.

Aunque los secuestros individuales son comunes en Haití, los raptos masivos son menos frecuentes. Las liberaciones pueden ocurrir sin rescate, pero también se reportan casos en los que las víctimas son asesinadas a pesar de que se paguen rescates.