¿De quién es el dinero? Las claves detrás del conflicto familiar de Tini

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de los ingresos generados durante la carrera de la cantante abrió el debate sobre la importancia de conservar el control de las finanzas, aun cuando su administración se encuentre delegada.

Lucía Aguilar, licenciada en Administración y creadora de la cuenta de Instagram @luliinvierte, analizó el caso en diálogo con Cadena 3 y señaló que la controversia puso en discusión un problema que atraviesa distintos niveles económicos. "Es un tema que levanta un tabú muy fuerte y que no pasa desapercibido en ningún estrato social. Todo el mundo quiere hablar y saber", afirmó.

La especialista explicó que es habitual que las personas con un patrimonio elevado constituyan diferentes sociedades para separar su actividad profesional de su vida privada y limitar los riesgos legales y económicos.

En el caso de una artista, detalló, una sociedad puede administrar los derechos discográficos; otra, los ingresos provenientes de los espectáculos; una tercera, los contratos de imagen; y otra, las regalías derivadas de trabajos actorales.

"Las personas que tienen muchas fuentes de ganancias establecen diferentes sociedades anónimas y esas sociedades poseen los derechos. Después pueden agruparse en estructuras más grandes, como holdings", explicó.

Aguilar aclaró que esa arquitectura patrimonial puede ser adecuada y que tampoco resultaría extraño que Tini no hubiera figurado inicialmente como firmante o propietaria, debido a que comenzó su carrera cuando era menor de edad.

Sin embargo, consideró que la situación cambia si, una vez alcanzada la mayoría de edad, la artista no obtiene participación ni capacidad de decisión sobre las sociedades vinculadas con su trabajo. "Si esto hubiera sido simplemente ‘me olvidé de incorporarte como socia mayoritaria cuando cumpliste 18 años’, se podría haber corregido. No se habría filtrado ni habría trascendido el patrimonio en disputa", evaluó.

Para Aguilar, la exposición pública del caso permite inferir que existiría una fuerte controversia familiar y que Tini buscaría recuperar el control de sus activos. De todos modos, la cantante y su padre todavía no brindaron públicamente una explicación detallada sobre el conflicto.

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• La mirada sobre el vínculo familiar

La licenciada sostuvo que inicialmente intentó interpretar la organización patrimonial como una estrategia destinada a proteger a una artista que comenzó a trabajar desde muy joven.

No obstante, planteó que también podría existir una concepción según la cual los padres consideran que el éxito de sus hijos les pertenece por haber impulsado sus carreras. "Pareciera que el padre ve a su hija como un producto y no como una persona con su propia entidad. Como si fuera dueño de una fábrica que produce y, por eso, las ganancias fueran suyas", expresó.

Aguilar remarcó que cualquier persona que desempeñe una función dentro de la carrera de la cantante debe recibir una retribución acorde con su trabajo, pero diferenció ese pago de la propiedad sobre el patrimonio. "Si el padre de Tini era su mánager, ella debería pagarle como se paga a un mánager, normalmente con un porcentaje de las ganancias. Pero la empresa es de Tini porque ella es su marca personal: son su música, su actuación, su imagen, sus espectáculos y su talento", afirmó.

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• "Delegar no es desentenderse"

Más allá de las cifras atribuidas al patrimonio de la artista, Aguilar aseguró que el caso deja una enseñanza aplicable a cualquier economía familiar: delegar la administración del dinero no implica renunciar a su supervisión. "Delegar no es desentenderse. Si alguien es brillante en su carrera, gana dinero y no tiene tiempo o interés en administrarlo, puede delegarlo, pero no puede dejar de saber qué sucede", sostuvo.

La especialista recomendó mantener reuniones periódicas con quienes administren el patrimonio y conocer dónde está invertido el dinero, quién posee las contraseñas, qué movimientos se realizan y cómo acceder a las cuentas. "Las decisiones deberían tomarlas los dueños del capital, informados por sus asesores. Otra persona puede ejecutar las operaciones de compra, venta o inversión, pero la dirección debe darla el titular", indicó.

Aguilar señaló que la pérdida de control financiero también aparece en relaciones de pareja. Como ejemplo, mencionó casos de mujeres que destinaron todos sus ingresos a los gastos cotidianos del hogar mientras sus parejas ahorraban e invertían su propio dinero. Tras una separación, ellas quedaron sin patrimonio. "Esto no pasa solamente con 70 millones de dólares. Pasa con 20 millones, con dos millones o con 20.000. Es fundamental tener control, transparencia y saber qué está ocurriendo con el dinero", subrayó.

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• Una segunda revisión del patrimonio

Ante las versiones que indican que Tini no tendría participación en las sociedades que administran los recursos generados por su carrera, Aguilar consideró necesario establecer quiénes son los verdaderos titulares y revisar qué ocurrió con el dinero durante los últimos 15 años.

Según explicó, una segunda auditoría permitiría determinar si los ingresos fueron invertidos y multiplicados o si, por el contrario, el patrimonio se redujo. "Si ese dinero fue invertido y reinvertido desde su primer salario, quizás un patrimonio estimado en 70 millones hoy vale 200 millones. Pero también puede haber sido gastado y que quede mucho menos", advirtió.

Finalmente, Aguilar extendió su recomendación a las empresas familiares. Señaló que deben contar con acuerdos de socios, separar el dinero empresarial del familiar y definir con precisión las funciones, los salarios y la participación accionaria de cada integrante. "Hay que diferenciar la retribución por el trabajo que una persona realiza dentro de la empresa de las ganancias que le corresponden como propietaria", concluyó.

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Entrevista de Carolina Amoroso y Mauricio Conti.