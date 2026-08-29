Rosario tendrá un sábado fresco y con cielo mayormente nublado: máxima de 20°C
La ciudad amaneció con 8,2°C y una sensación térmica de 7°C. La humedad alcanza el 92% y no se esperan lluvias durante la jornada.
29/08/2026 | 08:25Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.
Rosario amaneció este sábado con 8,2°C, sensación térmica de 7°C y 92% de humedad, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presenta parcialmente nublado, con viento del sur a 8 km/h y buena visibilidad.
Durante la jornada se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 20°C. No se prevén precipitaciones y el viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Para los próximos días, las temperaturas se mantendrán moderadas: 20°C de máxima el domingo, lunes y martes, 21°C el miércoles y 22°C el viernes. El jueves, en tanto, la máxima llegará a 19°C.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 8,2°C.
¿Qué se espera para la jornada del sábado? Se espera cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 20°C.
¿Qué temperaturas se pronostican para los próximos días? Las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 22°C en los próximos días.
¿Cuál es la humedad actual en Rosario? La humedad actual en Rosario es del 92%.
¿Qué condiciones del viento se prevén? Se prevé un viento leve, con velocidades entre 7 y 12 km/h.