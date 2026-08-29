Rosario tendrá un sábado fresco y con cielo mayormente nublado: máxima de 20°C

FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

Rosario amaneció este sábado con 8,2°C, sensación térmica de 7°C y 92% de humedad, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presenta parcialmente nublado, con viento del sur a 8 km/h y buena visibilidad.

Durante la jornada se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 20°C. No se prevén precipitaciones y el viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para los próximos días, las temperaturas se mantendrán moderadas: 20°C de máxima el domingo, lunes y martes, 21°C el miércoles y 22°C el viernes. El jueves, en tanto, la máxima llegará a 19°C.