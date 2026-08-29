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Rosario tendrá un sábado fresco y con cielo mayormente nublado: máxima de 20°C

La ciudad amaneció con 8,2°C y una sensación térmica de 7°C. La humedad alcanza el 92% y no se esperan lluvias durante la jornada.

29/08/2026 | 08:25Redacción Cadena 3 Rosario

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El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

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Rosario amaneció este sábado con 8,2°C, sensación térmica de 7°C y 92% de humedad, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presenta parcialmente nublado, con viento del sur a 8 km/h y buena visibilidad.

Durante la jornada se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 20°C. No se prevén precipitaciones y el viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para los próximos días, las temperaturas se mantendrán moderadas: 20°C de máxima el domingo, lunes y martes, 21°C el miércoles y 22°C el viernes. El jueves, en tanto, la máxima llegará a 19°C.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 8,2°C.

¿Qué se espera para la jornada del sábado? Se espera cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 20°C.

¿Qué temperaturas se pronostican para los próximos días? Las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 22°C en los próximos días.

¿Cuál es la humedad actual en Rosario? La humedad actual en Rosario es del 92%.

¿Qué condiciones del viento se prevén? Se prevé un viento leve, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

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