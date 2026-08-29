La dermatitis atópica en la infancia puede ser un indicador de asma y alergias futuras

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) -- La relación entre enfermedades cutáneas y respiratorias se evidencia en diversos casos clínicos. Por ejemplo, una niña de tres años con eccema persistente en los pliegues del codo, un adolescente que desarrolla asma a los diez años y un adulto que pierde el olfato a causa de pólipos nasales, ilustran cómo estas condiciones pueden compartir mecanismos de inflamación tipo 2.

El fenómeno conocido como "marcha atópica" describe una trayectoria observada en algunos pacientes, donde la dermatitis atópica se presenta en los primeros años de vida y puede preceder a otras enfermedades alérgicas, como la rinitis alérgica y el asma. Este concepto es uno de los ejes centrales del InmunoXperience 2026, un evento científico que reúne en Buenos Aires a más de 400 especialistas, incluyendo dermatólogos, alergistas, neumonólogos y otorrinolaringólogos de toda Latinoamérica, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

La convocatoria de profesionales de diversas disciplinas responde a una comprensión cada vez más integral de la marcha atópica, que puede comenzar en la infancia con dermatitis atópica y, en algunos casos, continuar con otras enfermedades alérgicas, como alergias alimentarias, rinitis y asma. Esta progresión no es uniforme, pero su reconocimiento permite entender cómo diferentes manifestaciones atópicas pueden desarrollarse a lo largo de la vida, subrayando la importancia de identificarlas y abordarlas de forma temprana y completa.

La magnitud del problema en la región es alarmante. En dermatitis atópica, prevalencias preocupantes se han reportado: 22,5% en niños de 6 a 7 años en Ecuador, 20,9% en Colombia en el mismo grupo etario, y 24,6% en adolescentes colombianos. En México, la enfermedad afecta a más del 10% de la población, mientras que en Argentina se estima en 9,7% en niños.

En relación al asma, un estudio en seis ciudades de Colombia reportó una prevalencia de síntomas del 10,4%. En México, la Fase I del Global Asthma Network documentó sibilancias en 10,2% de escolares de 6 a 7 años y 11,6% de adolescentes de 13 a 14 años.

Respecto a la EPOC, el panorama es igualmente preocupante. En Argentina, el estudio EPOC.AR estimó una prevalencia de 14,5% en adultos de 40 años o más, proyectando que más de 2,3 millones de argentinos padecen la enfermedad. En Colombia, el estudio PREPOCOL encontró una prevalencia espirométrica global de 8,9% en personas de 40 años, y en Ciudad de México se reportó 7,8% en adultos de esa misma edad.

La marcha atópica es una trayectoria no inevitable. La Dra. Helena Vidaurri, dermatóloga pediatra del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", explicó que el concepto describe una secuencia que comienza en los primeros años de vida con dermatitis atópica y puede progresar hacia alergias alimentarias, rinitis, asma y otras manifestaciones inflamatorias. Sin embargo, la buena noticia es que esta trayectoria no está escrita en piedra; aunque el patrón es reconocible, no es un destino inevitable. La ciencia actual apunta a una ventana de oportunidad donde actuar a tiempo podría cambiar el rumbo de la enfermedad.

La Dra. Bethy Camargo Vargas, neumonóloga pediatra del Hospital Militar Central de Colombia, destacó que controlar de manera temprana y sostenida la enfermedad es un objetivo clínico importante. Investigar si una intervención precoz puede modificar la historia natural de la marcha atópica y prevenir la aparición de nuevas enfermedades alérgicas es fundamental. Esta hipótesis se ha convertido en uno de los frentes de investigación más prometedores en el abordaje de enfermedades atópicas, redefiniendo la manera en que médicos y familias enfrentan el primer diagnóstico.

La inflamación persistente en el asma puede provocar cambios permanentes en la estructura de las vías respiratorias, afectando la capacidad para respirar. Aunque se creía que estos cambios eran irreversibles, la evidencia reciente indica que tratamientos biológicos dirigidos a vías inflamatorias específicas pueden mejorar la función pulmonar y revertir algunos daños estructurales. Sin embargo, aún se investiga el alcance total de su efectividad.

La función pulmonar también sigue trayectorias a lo largo de la vida. Un estudio de cohorte que dio seguimiento a más de 2.400 personas desde la infancia hasta los 53 años identificó seis trayectorias distintas de función pulmonar, tres de las cuales concentraron el 75% de la carga total de EPOC en la edad adulta. Aquellos que mostraron un declive acelerado desde edades tempranas tuvieron un riesgo hasta 35 veces mayor de desarrollar EPOC en comparación con quienes mantuvieron una trayectoria promedio.

En dermatología, el concepto de Cumulative Life Course Impairment (CLCI) describe cómo la carga física y psicosocial de enfermedades crónicas de la piel, incluida la dermatitis atópica, puede acumularse a lo largo de la vida del paciente, generando un daño que en muchos casos resulta irreversible. Una revisión sistemática que analizó 25 estudios en pacientes con psoriasis, dermatitis atópica e hidradenitis supurativa identificó 22 factores de riesgo asociados a esta carga acumulada, siendo la gravedad de la enfermedad y las comorbilidades los más relevantes.

Los tratamientos biológicos han permitido intervenir sobre mecanismos inmunológicos específicos en pacientes seleccionados. En asma grave, los ensayos clínicos muestran reducciones en exacerbaciones y hospitalizaciones, así como mejoras en función pulmonar y control de la enfermedad. Estos beneficios son, en general, mayores cuando hay evidencia de inflamación tipo 2. Además, los biológicos pueden reducir el uso de corticoides sistémicos en pacientes con asma grave, lo cual es relevante debido a los riesgos asociados a la exposición prolongada a estos medicamentos.

El InmunoXperience 2026 promueve un enfoque multidisciplinario sobre enfermedades donde la inflamación tipo 2 puede jugar un papel crucial. La reunión de más de 400 especialistas busca favorecer un abordaje que considere mecanismos, fenotipos y trayectorias clínicas, evitando suposiciones sobre la historia natural de cada enfermedad. La Dra. Helena Vidaurri de la Cruz destacó que el evento permitirá a los asistentes atender de manera efectiva la dermatitis atópica, entendiendo que es un padecimiento multisistémico que puede ser tratado de forma altamente dirigida, eficaz, duradera y segura.

El mensaje que surge del encuentro es tanto urgente como esperanzador. Urgente, porque el daño de la inflamación no controlada puede comenzar mucho antes de que aparezcan síntomas graves, y esperanzador, porque existe una ventana de oportunidad temprana en la que intervenir sobre la barrera cutánea podría prevenir el desarrollo de nuevas enfermedades alérgicas. Identificar con precisión el mecanismo inflamatorio y el fenotipo de cada paciente permite orientar mejor las decisiones terapéuticas en enfermedades como el asma grave, rinosinusitis crónica, EPOC y otros trastornos relacionados con la inflamación tipo 2.