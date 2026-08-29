Colombia detiene a presunto líder del Tren de Aragua en colaboración con Estados Unidos

FOTO: Colombia captura a presunto líder de la pandilla Tren de Aragua en colaboración con EEUU

BOGOTÁ — La captura de un alto dirigente de la pandilla venezolana Tren de Aragua fue anunciada el viernes por las fuerzas de seguridad de Colombia, con el respaldo del Comando Sur de Estados Unidos. Este arresto marca un avance significativo en la colaboración militar entre ambos países, que han intensificado sus esfuerzos contra el crimen organizado.

El jueves, Luis Saúl Pérez Nieto, identificado como el coordinador de redes de armas y narcotráfico del Tren de Aragua en la región, fue detenido. Este hecho resalta la rápida evolución de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos desde la asunción del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, quien ha prometido una lucha férrea contra los narcotraficantes, apoyándose en el gobierno estadounidense.

El presidente De la Espriella, conocido por su admiración hacia Donald Trump, asumió el cargo este mes y ha designado a Medellín como el centro de una nueva estrategia antidrogas en colaboración con Washington. En un giro respecto a su predecesor, Gustavo Petro, su administración ha fomentado operaciones conjuntas con las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El Comando Sur de Estados Unidos celebró la detención de Pérez Nieto, subrayando que "los narcoterroristas no tienen refugio seguro en nuestro hemisferio" y reafirmando su compromiso de desmantelar redes criminales junto a sus aliados.

Detalles del arresto

Pérez Nieto, conocido por los apodos "Páez" y "Nairobi", fue arrestado en una operación que involucró a la DEA, aunque las autoridades colombianas no han revelado más detalles. La policía colombiana ha acusado a Pérez Nieto de liderar la expansión del Tren de Aragua en Perú y de coordinar el tráfico de drogas y armas a lo largo del continente, transformando a la banda de una simple organización en una red criminal transnacional.

En 2023, Pérez Nieto escapó de la prisión venezolana de Tocorón junto a su cómplice, el líder de la pandilla, Héctor Guerrero Flores, apodado "Niño Guerrero", quien falleció este año en un ataque militar estadounidense.

"Felicitaciones al presidente Abelardo de la Espriella y a la Policía Nacional de Colombia por la captura de Luis Páez Nieto, un alto dirigente del Tren de Aragua", expresó Terry Cole, administrador de la DEA. Las autoridades de Colombia y Perú han indicado que Estados Unidos solicitó la detención y extradición de Pérez Nieto por cargos de terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico y asociación delictuosa.

Cooperación regional

Esta detención ocurre en un contexto de mayor cooperación entre Colombia y Ecuador, donde el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con funcionarios militares en Tumaco para discutir estrategias de seguridad en la frontera, afectada por el contrabando y la minería ilegal.

Ambos países han acordado una estrategia para "cazar a los líderes de los cárteles", según Donovan, quien destacó que la frontera entre Colombia y Ecuador ha sido un punto crítico explotado por los cárteles. "Hoy estamos cambiando las reglas del juego", afirmó.

La colaboración con Estados Unidos se extiende también a Chile, que ha celebrado la extradición de miembros del Tren de Aragua como un éxito en su lucha contra el crimen organizado, evidenciando un cambio en la política regional hacia medidas más estrictas contra el delito.