Más de 1,000 personas enterraron ropa interior para estudiar la actividad del suelo en Suiza

El suelo es fundamental para la producción de alimentos, almacenamiento de agua y nutrientes, y proporciona hábitat a una gran parte de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, se estima que más de la mitad de la biodiversidad global reside bajo la superficie y su disminución representa una amenaza para la agricultura y la seguridad alimentaria.

Con el objetivo de investigar esta vital pero oculta dimensión, investigadores de la Universidad de Zúrich y Agroscope, el centro federal suizo de excelencia en investigación agrícola, lanzaron en 2021 el proyecto de ciencia ciudadana "Prueba por Calzoncillos" (Beweisstück Unterhose). Este proyecto no solo buscó concienciar sobre los ecosistemas del suelo, sino también generar datos científicos relevantes.

Siguiendo un método estandarizado, más de 1,000 voluntarios enterraron más de 2,000 pares de calzoncillos de algodón y 12,000 bolsas de té en aproximadamente 1,000 sitios a lo largo de Suiza. Después de dos meses, los participantes desenterraron los objetos, los fotografiaron y enviaron las muestras al laboratorio junto con muestras de suelo para su análisis.

Descomposición de la ropa interior como indicador de actividad biológica

Los hallazgos, publicados en Plants, People, Planet, generaron un amplio mapa de la actividad biológica en los suelos suizos. Los investigadores encontraron que la ropa interior de algodón se descomponía a diferentes velocidades según el lugar de enterramiento. Esta tasa de descomposición sirvió como un indicador sencillo de la actividad biológica subterránea, donde los organismos del suelo más activos descomponían el algodón más rápidamente.

Los jardines privados mostraron la descomposición más rápida, lo que indica que estos suelos contenían mayores cantidades de materia orgánica, creando condiciones favorables para lombrices, hongos, bacterias y otros organismos del suelo. En contraste, los céspedes presentaron los niveles más bajos de actividad de organismos del suelo, mientras que los campos agrícolas y los prados se situaron entre los jardines y los céspedes.

La gestión del suelo impacta en la salud del mismo

"Nuestros resultados muestran que la gestión del suelo puede afectar significativamente tanto la vida del suelo como su calidad", afirmó Marcel van der Heijden, co-líder del estudio y profesor de agroecología en la UZH. "Un suelo saludable y biológicamente activo es crucial para la fertilidad, el ciclo de nutrientes y muchos otros servicios ecosistémicos".

Los investigadores señalaron varias prácticas que pueden fomentar la vida del suelo, como mantener el suelo permanentemente cubierto, aplicar compost, utilizar rotaciones de cultivos más diversas y reducir el uso de fertilizantes minerales y pesticidas.

Entre los factores estudiados, el uso del suelo tuvo la mayor influencia en la rapidez con la que se descompuso la ropa interior. La clasificación de un lugar como jardín, prado, campo cultivado o césped explicó mejor las diferencias en la descomposición que la mayoría de las características del suelo que midieron los investigadores.

Las propiedades químicas también jugaron un papel importante, ya que los niveles de nutrientes, por ejemplo, tuvieron un efecto significativo en la actividad del suelo.

Descomposición rápida no siempre es deseable

La rápida descomposición de la ropa interior a menudo se asociaba con suelos fértiles y un abundante suministro de nutrientes, lo cual puede ser beneficioso para la producción agrícola. Sin embargo, "la descomposición máxima no es deseable en todos los ecosistemas", advirtió Franz Bender, co-líder del proyecto y jefe del equipo de evaluaciones agroecológicas en Agroscope.

En hábitats casi naturales como los bosques, niveles muy altos de nutrientes pueden indicar alteraciones en el equilibrio natural de los nutrientes. Asimismo, en los jardines, una rápida descomposición de la ropa interior puede señalar un exceso de nutrientes, lo que podría llevar a los jardineros a reconsiderar el uso de fertilizantes.

La actividad biológica en el suelo también se ve influenciada por la temperatura y la humedad. Si el suelo se enfría o se seca demasiado, los organismos del suelo se vuelven mucho menos activos.

Un "Índice de Calzoncillos" para la salud del suelo

El experimento demostró que enterrar ropa interior de algodón puede ofrecer una manera simple pero útil de comparar la actividad biológica y la fertilidad en diferentes suelos. Los investigadores sugirieron la creación de un "índice de calzoncillos" que facilite la comprensión de los procesos del suelo por parte del público y resalte la importancia de proteger suelos saludables.

Ciencia ciudadana construye un conjunto de datos nacional sobre el suelo

El proyecto "Prueba por Calzoncillos" también subrayó el valor de la ciencia ciudadana. Un estudio que abarcara alrededor de 1,000 ubicaciones en Suiza habría sido difícil de llevar a cabo sin la participación de tantos voluntarios. Gracias a las muestras de todas las regiones del país, el proyecto generó uno de los conjuntos de datos más completos de Suiza sobre la vida del suelo.

La magnitud de la participación pública también se refleja en la autoría del estudio, donde alrededor de 240 científicos ciudadanos figuran como coautores de la publicación. A cambio de su participación, los investigadores ofrecieron a los voluntarios retroalimentación personalizada, incluyendo resultados de análisis de suelo, herramientas de evaluación y consejos para una gestión más sostenible del suelo.