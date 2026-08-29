Las empresas de IA de código abierto son las más buscadas en Silicon Valley

El sector de la inteligencia artificial (IA) ha visto un aumento significativo en la inversión y la atención, especialmente hacia las empresas de código abierto. Recientemente, Nvidia fue el centro de atención por su supuesto acuerdo de adquisición de Hugging Face por 13 mil millones de dólares, una plataforma que permite compartir modelos de IA abiertos y sus métricas. Este movimiento ha generado un gran interés, dado que Hugging Face se ha convertido en un referente para desarrolladores que buscan alternativas a los modelos propietarios de grandes laboratorios de IA.

Hugging Face, conocido por su enfoque en la comunidad de desarrollo, se ha visto envuelto en rumores de adquisiciones, lo que subraya la creciente importancia de las empresas que facilitan el acceso a modelos de IA sin restricciones. Este auge en las adquisiciones no se limita a Nvidia; Stripe también ha realizado movimientos estratégicos, comprando OpenRouter, un proveedor líder de modelos abiertos, por más de 7 mil millones de dólares.

Estos desarrollos indican que hay una gran cantidad de capital fluyendo hacia un sector que, paradójicamente, se basa en la idea de dar recursos y modelos de IA de manera gratuita. La necesidad de Nvidia de diversificar su dependencia de acuerdos con grandes proveedores de servicios en la nube se vuelve crucial en un contexto donde competidores como OpenAI y Google también están desarrollando sus propios chips de inferencia.

Además, Nvidia ya ha introducido su propia línea de modelos abiertos, la familia Nemotron, aunque su adopción ha sido limitada. Al adquirir Hugging Face, la compañía busca acceder a una base de usuarios que podría impulsar el uso de sus chips y estándares de hardware.

Por otro lado, la creciente preocupación por los costos de la inferencia de IA está llevando a las empresas a explorar modelos más económicos, especialmente aquellos ofrecidos por compañías chinas como Moonshot y Alibaba. Actualmente, solo un 6% de las empresas utilizan modelos de código abierto, según un estudio de Ramp, lo que indica un potencial de crecimiento significativo en este ámbito.

Según Nik Albarran, líder de producto de IA en Jellyfish, los modelos abiertos son especialmente útiles para empresas que dependen de cargas de trabajo repetitivas, como los servicios de atención al cliente. La adquisición de OpenRouter por parte de Stripe resalta la importancia de los tokens como moneda central en el desarrollo de soluciones de IA.

Sin embargo, los modelos de frontera siguen siendo preferidos para tareas más complejas, ya que los laboratorios propietarios ofrecen un acceso más sencillo y, en algunos casos, subsidios en tokens. Albarran señala que a medida que las empresas maduran en sus flujos de trabajo de IA, será más fácil adoptar modelos abiertos. En este momento, la principal motivación para buscar estos modelos es el control y la configurabilidad, no necesariamente las preocupaciones de gasto.

La CEO de Fireworks, Lin Qiao, una empresa que opera como enrutador y anfitrión de modelos abiertos, afirma que su compañía procesa 40 billones de tokens al día, superando a las APIs de Gemini y OpenAI. Su enfoque en la diversidad de modelos podría ser clave a medida que los LLMs (modelos de lenguaje de gran tamaño) se desarrollan y mejoran.

La pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto la dominación de OpenAI y Anthropic es inevitable. A medida que los gigantes tecnológicos buscan equilibrar sus apuestas en los laboratorios más grandes, la atracción por la tecnología abierta se vuelve cada vez más difícil de ignorar.