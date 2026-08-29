Irán se fortifica ante el desafío de EEUU e Israel tras intentos de derrocar su gobierno

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — A seis meses de conflicto, los líderes de Irán se han agrupado en un núcleo fuerte, compuesto por generales y clérigos profundamente arraigados en la teocracia que dirige el país. Están listos para una confrontación prolongada con Estados Unidos y tienen la firme intención de reprimir cualquier agitación interna.

Esta situación contrasta notablemente con las expectativas iniciales del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había anticipado el derrocamiento de la República Islámica. Trump había afirmado que el "cambio de régimen" había dado paso a funcionarios más dispuestos al diálogo.

Sin embargo, los nuevos líderes iraníes muestran escepticismo respecto a cualquier acuerdo con Trump, especialmente después de haber sido atacados en dos ocasiones mientras se encontraban en negociaciones. Además, están preparados para un nuevo ataque una vez que Washington restablezca sus reservas de misiles interceptores. Ante un bloqueo estadounidense persistente y las nuevas sanciones propuestas por Trump, han amenazado con intensificar la guerra, lo que podría asfixiar aún más la ya frágil economía del país.

"Si (Trump) quiere hacer algo, responderemos de forma devastadora", advirtió Mohsen Rezaei, el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, durante el fin de semana. En una publicación en X, afirmó que "si la guerra económica continúa, no se exportará ni una sola gota de petróleo" desde el golfo Pérsico.

Irán está decidido a sofocar cualquier malestar interno

El nombramiento de Rezaei fue parte de una serie de decretos recientes del líder supremo, Ayatolá Ali Jamenei, que establecieron formalmente el nuevo liderazgo de Irán, incluyendo importantes cargos militares. Jamenei, quien no ha sido visto en público desde los ataques israelíes que mataron a su padre, el exlíder supremo, se encuentra bajo un estricto control de seguridad.

Quizás el nombramiento más significativo fue el de Hossein Taeb como nuevo jefe del Basij, la fuerza de voluntarios de la Guardia Revolucionaria. Taeb, un clérigo conservador, tiene un historial de represión durante las protestas de 2009 y se considera que su designación refleja la determinación del liderazgo de prevenir nueva agitación en medio del creciente descontento económico.

Con el objetivo de reforzar la unidad, Jamenei ha rodeado su liderazgo de aliados de confianza como Rezaei y Ahmad Vahidi, quien ha sido confirmado como jefe de la Guardia. Estos cambios son vistos como un intento de consolidar el poder interno en un momento de creciente tensión.

Por otro lado, moderados como el presidente Masoud Pezeshkian han abogado por la contención, señalando que la economía del país podría verse seriamente afectada si la escalada del conflicto continúa. Pezeshkian ha defendido la necesidad de un acuerdo negociado y ha pedido el fin de la guerra, advirtiendo que la prolongación del conflicto podría tener consecuencias devastadoras para Irán.

En medio de temores de agitación, una figura fuerte dirige el Basij

El liderazgo iraní, consciente de la presión económica y de posibles protestas, ha designado a Taeb para anticiparse a cualquier descontento. Su papel será crucial para asegurar la lealtad de la población y mantener el control social. En su discurso, Taeb subrayó la importancia de utilizar nuevas tecnologías y de promover la presencia del Basij en todo el mundo.

"Si la mezquita se convierte en el centro del vecindario, la nación protegerá su unidad, lo que será una disuasión mayor que cualquier misil", concluyó Taeb, reflejando la estrategia del régimen de reforzar su base ideológica mientras enfrenta amenazas externas.