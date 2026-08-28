Hallaron al joven de 18 años desaparecido tras el eclipse en Buenos Aires: estaba en un hotel

FOTO: Hallan a Franco Alderete, el joven de 18 años desaparecido tras el eclipse en Buenos Aires

Luego de horas de dramática incertidumbre, apareció con vida y en buen estado de salud el joven de 18 años, quien permanecía desaparecido desde la madrugada de este viernes tras haber acudido a ver el eclipse en el puente peatonal de la Facultad de Derecho.

El hallazgo se produjo durante las últimas horas de la tarde tras un despliegue operativo llevado a cabo por el equipo de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información oficial, el adolescente fue localizado alojado en un hotel del barrio de Recoleta, a pocas cuadras de la zona donde había sido visto por última vez.

Los efectivos de la Fuerza porteña dieron con el paradero del joven mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas del corredor de las avenidas Figueroa Alcorta y Santa Fe.

Las tareas de búsqueda se habían activado a primera hora de la mañana cuando los padres advirtieron cartas en su habitación y un posteo de despedida en sus redes sociales, tras haber mantenido el último contacto a la 1:20 de la madrugada. Fuentes policiales confirmaron que el joven se encuentra sano y salvo, y ya se coordinó la contención correspondiente junto a su entorno familiar.