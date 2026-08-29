Noruega se despide de Harald V en Oslo mientras inicia una nueva etapa con Haakon VIII

FOTO: Decenas de miles despiden a Harald V en Oslo mientras Noruega entra en una nueva era real

Este sábado, una multitud de noruegos se congregó en el Palacio Real de Oslo para rendir homenaje al rey Harald V, quien falleció a los 89 años. Los ciudadanos colocaron flores y tarjetas de condolencias en la plaza Slottsplassen, un gesto que simboliza el respeto y el cariño hacia su monarca.

Un mar de flores decoró la plaza frente al palacio, mientras los ciudadanos continuaban llegando para presentar sus respetos. Según la cadena noruega NRK, un jardinero del palacio tuvo que retirar algunos ramos para mantener los accesos despejados. Además, se informó que el personal del palacio recogió las tarjetas y las secó tras una lluvia nocturna, preservando así los mensajes para la posteridad.

En varias iglesias y ayuntamientos de Noruega, se abrieron las puertas para que la población pudiera encender velas y escribir mensajes en libros de condolencias en memoria del rey fallecido.

El féretro de Harald V llegó al Palacio Real la noche del viernes, procedente del Hospital Nacional de Oslo, donde se produjo su deceso. "Es especial, íntimo y encantador. Coloco mi mano sobre el pecho en gratitud hacia él y su familia", expresó Roni Ervik, de 46 años, quien rendía tributo al rey en representación de su familia del oeste del país.

El rey Harald V falleció el viernes por la mañana, y el príncipe heredero, de 53 años, se convirtió automáticamente en el nuevo rey Haakon VIII. Este adoptó el lema "Todo por Noruega", legado de su bisabuelo, y su esposa se convertirá en la reina Mette-Marit. Su hija mayor, Ingrid Alexandra, es ahora la heredera al trono.

El nuevo rey está ya familiarizado con sus responsabilidades, ya que durante los últimos años ha actuado como regente en varias ocasiones debido a la salud deteriorada de su padre. Se prevé que, más tarde en el día, un coro cante en la plaza del palacio y que Haakon mantenga audiencias con el presidente del Parlamento, el presidente del Tribunal Supremo y el obispo presidente de la Iglesia Luterana de Noruega, con la princesa heredera Ingrid Alexandra presente.

Se espera que Haakon se dirija al pueblo noruego en su primer discurso como rey, ya sea más tarde ese día o en los próximos días. Además, deberá abordar la situación de la monarquía tras las controversias relacionadas con su esposa y su hijo.

Aún no se ha fijado una fecha para el funeral, pero el país se encuentra oficialmente en duelo, y muchos han optado por posponer celebraciones como bodas y bautizos hasta que concluya el periodo de luto, según NRK.

La monarquía en Noruega tiene una historia rica que se remonta al rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. Tras recuperar su independencia de Suecia en 1905, una gran mayoría de los votantes apoyó la restauración de la monarquía. Aunque su rol actual es mayormente simbólico, la familia real sigue siendo un símbolo de unidad y promoción de Noruega en el escenario internacional.