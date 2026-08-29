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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

El sorteo número 5454 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 29 de agosto a las 12:00, con el número a la cabeza 5275, que se interpreta como "A primera (Besos)".

29/08/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5454 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 12:00, destacándose el número a la cabeza 5275, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5275
2° 3398
3° 6237
4° 7927
5° 6613
6° 0302
7° 5621
8° 9090
9° 9143
10° 4117
11° 0588
12° 5634
13° 0091
14° 4701
15° 1727
16° 8183
17° 9133
18° 2379
19° 7432
20° 2083

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5454 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 29 de agosto a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5275.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Besos)".

¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números del 2° al 20° son 3398, 6237, 7927, 6613, 0302, 5621, 9090, 9143, 4117, 0588, 5634, 0091, 4701, 1727, 8183, 9133, 2379, 7432, 2083.

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