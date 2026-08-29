Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

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El sorteo número 5454 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 12:00, destacándose el número a la cabeza 5275, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5275

2° 3398

3° 6237

4° 7927

5° 6613

6° 0302

7° 5621

8° 9090

9° 9143

10° 4117

11° 0588

12° 5634

13° 0091

14° 4701

15° 1727

16° 8183

17° 9133

18° 2379

19° 7432

20° 2083