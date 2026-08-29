Las Leonas, históricas: vencieron a Países Bajos en los penales y son campeonas del mundo
El equipo escribió una nueva página dorada al ganarle 3-1 en los penales australianos. Las neerlandesas se habían puesto en ventaja y las argentinas igualaron en el último cuarto gracias a María José Granatto. Cristina Cosentino, la gran figura.
FOTO: El seleccionado argentino se quedó con la tercera estrella de su historia. (Foto: AP)
Las Leonas escribieron una nueva página dorada en su historia al ganarle 3-1 en los penales australianos a Países Bajos, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, en la gran final del Mundial de hockey.
La gran figura fue la arquera Cristina Cosentino, quien brilló al tapar tres penales australianos en la definición. En los 60 minutos, Países Bajos se había puesto en ventaja a través de Yibbi Jansen, mientras que Las Leonas habían igualado en el último cuarto gracias al gol de María José Granatto.
El primer cuarto fue muy parejo, con ambas selecciones cuidando la posesión y replegándose muy bien ante cada ataque rival.
Ya en el segundo cuarto se empezó a ver una tendencia favorable a las jugadoras neerlandesas, que comenzaron a aproximarse cada vez con mayor peligrosidad al arco defendido por Sofía Toccalino. Así fue como en el último minuto pudieron ponerse en ventaja, gracias al gol de Jansen, quien ejecutó muy bien tras un córner corto.
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Las Leonas tuvieron una muy buena reacción y salieron con todo al tercer cuarto, arrinconando a las jugadoras de Países Bajos que prácticamente no encontraban la manera de pasar la mitad de la cancha. Sin embargo, y pese a tener cuatro córners cortos, no pudieron capitalizar ninguno y encararon los últimos 15 minutos del partido en desventaja.
En el último cuarto continuó el dominio de Las Leonas, que consiguieron el tan ansiado gol de la igualdad cuando quedaban solo seis minutos para el final, cuando Granatto desvió dentro del área en el séptimo córner corto para las dirigidas por Fernando Ferrara.
De esta manera, la gran final tuvo una definición para el infarto en los penales australianos, donde Cosentino brilló al atajar tres ejecuciones de sus rivales, para que Sofía Cairo anotara el gol que le dio su tercer título en un Mundial a Las Leonas, luego de las consagraciones conseguidas en Perth 2002 y en Rosario 2010.
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Además, cortaron con la impactante hegemonía de Países Bajos, que se había consagrado en los últimos tres Mundiales.
En su camino hacia la final, Las Leonas habían igualado 1-1 con Estados Unidos para luego derrotar 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia en la fase de grupos, mientras que en la segunda fase le ganaron 3-0 a España y luego empataron sin goles contra Bélgica. Por último, en las semifinales superaron con un discreto 1-0 a Australia.
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¡Las Leonas campeonas del mundo!
Las dirigidas por Fernando Ferrara le ganaron 3-1 a Países Bajos en los penales australianos y ganaron su tercer mundial de hockey.
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Zoe Díaz desaprovecha su penal
La jugadora argentina había metido su ejecución, que finalmente fue anulado por pegarle con la parte curva del palo.
Descuenta Países Bajos
Ahora Las Leonas ganan 2-1 en los penales australianos.
¡2-0 Las Leonas!
Brisa Bruggesser estiró la ventaja para Las Leonas con una gran definición.
Cosentino se vuelve a lucir
Argentina tendrá la oportunidad de ponerse 2-0.
Granatto pone en ventaja a Las Leonas
Las Leonas ganan 1-0 en la definición por penales australianos.
Países Bajos erra el primer penal
Las Leonas tienen una gran oportunidad para ponerse en ventaja en los penales australianos.
¡La final se define en los penales australianos!
Argentina y Países Bajos igualaron 1-1 y se viene un final para el infarto.
¡Gol de Las Leonas!
En el séptimo córner corto, Las Leonas consiguen el gol de la igualdad ante Países Bajos gracias al gol de Majo Granatto. Quedan 6 minutos para el final.
Final del tercer cuarto
Países Bajos le gana 1-0 a Las Leonas con solo 15 minutos de juego por delante.
Nuevo córner corto para Las Leonas
Las dirigidas por Fernando Ferrara tendrán una nueva oportunidad para igualar la final.
Las Leonas arrinconan a Países Bajos
Las jugadoras argentinas tuvieron dos córners cortos en los primeros minutos del tercer cuarto, pero no consiguieron anotar el gol de la igualdad.
Final del segundo cuarto
Países Bajos le gana 1-0 a Las Leonas al término del segundo cuarto.
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Gol de Países Bajos
Las neerlandesas se ponen en ventaja a los 14 minutos del segundo cuarto a través de Yibbi Jansen.
Continúa la paridad en la final
Luego de casi 10 minutos del segundo cuarto, Las Leonas y Países Bajos igualan sin goles en un partido donde todavía no hubo córners cortos.
Final del primer cuarto
Las Leonas igualan sin goles ante Países Bajos luego de los primeros 15 minutos de juego.
Comienzo muy parejo en Amstelveen
Lugo de 12 minutos, Argentina y Países Bajos igualan sin goles, aunque estas últimas tienen las más claras.
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Mundial de Hockey. Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial
El conjunto argentino venció a su rival por 1-0 con gol de la cordobesa Julieta Jankunas. Enfrentará a Países Bajos este sábado.
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¡Empezó el partido!
Ya se juega la gran final entre Las Leonas y Países Bajos.
En minutos comienza la gran final entre Las Leonas y Países Bajos.
El camino de Las Leonas hacia la final
-Fase de grupos:
Argentina 1 - 1 Australia
Argentina 3 - 2 Alemania
Argentina 2 - 0 Escocia
-Segunda fase:
Argentina 3 - 0 España
Argentina 0 - 0 Bélgica
-Semifinal:
Argentina 1 - 0 Australia
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Ambas selecciones se destacan en el Mundial. Los Leones y Las Leonas brillan en semifinales del Mundial de hockey 2026
Las selecciones argentinas lograron clasificar a las semifinales del Mundial de hockey, manteniendo viva la esperanza de los aficionados.
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Lectura rápida
¿Qué evento se está disputando?
La final del Mundial de hockey femenino.
¿Quiénes se enfrentan en la final?
Argentina (Las Leonas) contra Países Bajos.
¿Cuándo se jugará el partido?
El sábado a las 11 horas (hora argentina).
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Wagener de Amstelveen, Países Bajos.
¿Cuál fue el resultado de las semifinales de Las Leonas?
Las Leonas vencieron a Australia 1-0 en semifinales.
[Fuente: Noticias Argentinas]