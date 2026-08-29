Los perros podrían revelar secretos sorprendentes sobre la longevidad humana

Un reciente estudio del Dog Aging Project ha revelado que los perros y los humanos podrían compartir patrones biológicos sorprendentes relacionados con la longevidad. Investigadores de la Universidad Texas A&M encontraron que ciertos metabolitos presentes en la sangre de los perros estaban vinculados a una vida más larga o más corta, de manera notablemente similar a lo que se observa en los seres humanos.

Los resultados, publicados en The Journals of Gerontology, sugirieron que las combinaciones de estos metabolitos estaban asociadas con la mortalidad en perros, lo que permite a los científicos explorar cómo el envejecimiento se manifiesta en ambas especies. Según la doctora Kate Creevy, jefa de veterinaria del Dog Aging Project, "los metabolitos que son riesgosos para los perros o protectores contra una muerte temprana son muy similares a las de las personas, lo que muestra que compartimos características importantes de la biología del envejecimiento".

El estudio utilizó muestras de sangre de perros que participan en el Dog Aging Project, un esfuerzo de ciencia comunitaria que sigue a los perros a lo largo de sus vidas. Los propietarios proporcionan información detallada y, en algunos casos, muestras biológicas. Este enfoque permite a los investigadores analizar patrones metabólicos relacionados con la longevidad y determinar si los perros murieron antes o después.

La doctora Creevy explicó que "la muerte es un resultado fácil de entender; es muy sencillo saber cuándo una persona o un perro ha fallecido, mientras que otros aspectos de la salud relacionada con el envejecimiento son más matizados". Esto permite a los científicos trabajar hacia atrás e investigar qué procesos biológicos podrían haber contribuido a esos resultados, incluyendo el metabolismo, la inflamación y cómo las células responden al estrés.

Los investigadores se centraron en patrones más amplios en lugar de moléculas individuales, analizando miles de metabolitos en conjunto para identificar agrupaciones relacionadas con el riesgo. Creevy mencionó que estos grupos pueden revelar más sobre lo que ocurre en las células que cualquier molécula por sí sola. "Algunos de mis colegas se refieren a ello como una huella digital", indicó.

Para validar sus hallazgos, los investigadores compararon los patrones metabólicos de los perros con los de humanos en cinco grandes estudios previos sobre mortalidad humana que utilizaron métodos similares. Los resultados mostraron que las señales asociadas con la muerte temprana o tardía eran ampliamente similares entre ambas especies, lo que aporta evidencia de que perros y humanos comparten características importantes en la biología del envejecimiento.

El estudio destaca la importancia de los perros como modelo para investigar la salud a largo plazo y la longevidad. Los perros ofrecen ventajas significativas para los investigadores, ya que comparten muchos aspectos de la vida cotidiana con los humanos, como el entorno, la dieta y los patrones de actividad. Además, su esperanza de vida más corta permite a los científicos observar los resultados del envejecimiento y la longevidad de manera más rápida que en estudios humanos.

El Dog Aging Project es un estudio nacional a largo plazo que sigue a perros en Estados Unidos. Los dueños que participan proporcionan información extensa sobre la vida de sus perros, lo que permite a los investigadores rastrear cambios en la salud y el envejecimiento a lo largo del tiempo. Según Creevy, los hallazgos recientes son un primer paso importante para entender los mecanismos que influyen en el envejecimiento. Los investigadores han identificado patrones metabólicos asociados con la longevidad, lo que les da señales biológicas específicas para investigar más a fondo.

La doctora Creevy concluyó que los propietarios de perros pueden aplicar un mensaje práctico: muchos de los comportamientos que promueven un envejecimiento saludable en las personas también son beneficiosos para los perros. "Mantenerlos en una dieta saludable, con un peso corporal adecuado, y preservar su movilidad y salud cognitiva —así como lo haríamos para nosotros mismos— es clave".