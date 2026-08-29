Buenos Aires será sede del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en septiembre
El encuentro reunirá a representantes de más de 300 ciudades, 50 intendentes, empresas, universidades y especialistas para debatir sobre inteligencia artificial, transformación digital, seguridad, infraestructura y gestión urbana.
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Buenos Aires, 29 agosto (NA) – La Ciudad de Buenos Aires será el escenario del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, conocido como URBAN CITIES Buenos Aires 2026, que se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de septiembre en la Usina del Arte, con la participación de representantes de más de 300 ciudades argentinas.
Este congreso contará con la presencia de las 24 jurisdicciones argentinas y más de 50 intendentes, así como funcionarios, empresas, startups, universidades y expertos en innovación y gestión urbana.
La organización del evento está a cargo de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno porteño, con el objetivo de crear un espacio de intercambio y cooperación entre ciudades para abordar los desafíos de la gestión pública y explorar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.
La agenda del congreso se centrará en temas como transformación digital, inteligencia artificial, gestión basada en datos, seguridad, sostenibilidad e infraestructura. Habrá conferencias, paneles, presentaciones de casos y espacios de networking.
Entre los expositores confirmados se encuentran destacados nombres como Mateo Salvatto, experto en robótica; Andrés Ibarra, presidente de Fundación País Abierto y Digital; Franco Rodriguez Viau, cofundador y CEO de Satellites On Fire; Francisco Forbes, presidente de Prodam San Pablo; y la periodista Luciana Geuna.
Además, participarán Raúl Piola, secretario de Innovación porteño; Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad; el legislador Darío Nieto; el experto en ciberseguridad Julio López; y César Torres, titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.
Como antesala al congreso, el 1 de septiembre se llevará a cabo una jornada dedicada especialmente a equipos técnicos de ciudades, municipios y gobiernos provinciales.
Durante esta jornada, se realizarán talleres para intercambiar experiencias y buenas prácticas en áreas como salud, seguridad, educación, inteligencia artificial y movilidad, buscando facilitar que diferentes jurisdicciones puedan adaptar y replicar experiencias de gestión.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizará en Buenos Aires?
El primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, URBAN CITIES Buenos Aires 2026.
¿Cuándo se llevará a cabo?
El 2 de septiembre de 2026.
¿Quiénes participarán?
Más de 300 ciudades, 50 intendentes, empresas, universidades y especialistas en innovación.
¿Cuál es el objetivo del congreso?
Generar un espacio de intercambio y cooperación para abordar desafíos de gestión pública y nuevas tecnologías.
¿Qué temas se abordarán?
Transformación digital, inteligencia artificial, seguridad, sostenibilidad e infraestructura.
[Fuente: Noticias Argentinas]