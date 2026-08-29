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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

El sorteo número 18876 de la quiniela matutina se realizó el sábado 29 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 1345, correspondiente a "A primera (El Vino)". Conocé los resultados completos.

29/08/2026 | 15:12Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18876 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 1345, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1345
2° 2855
3° 9969
4° 9575
5° 4690
6° 8857
7° 4655
8° 5082
9° 1516
10° 2609
11° 4506
12° 7581
13° 9751
14° 5649
15° 3602
16° 8398
17° 5877
18° 5685
19° 8967
20° 0716

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18876 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 29 de agosto a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1345.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Vino)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.

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