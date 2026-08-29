Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

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El sorteo número 18876 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 1345, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1345

2° 2855

3° 9969

4° 9575

5° 4690

6° 8857

7° 4655

8° 5082

9° 1516

10° 2609

11° 4506

12° 7581

13° 9751

14° 5649

15° 3602

16° 8398

17° 5877

18° 5685

19° 8967

20° 0716