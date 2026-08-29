Los detalles del acuerdo que permitirá a EE.UU. acceder a reservas de petróleo en Venezuela

FOTO: ¿Qué sabemos del acuerdo que da a EEUU acceso a vastas reservas de petróleo en Venezuela?

WASHINGTON — A pesar de una escueta declaración en redes sociales del presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha brindado escasa información sobre lo que él denomina "EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA DEL MUNDO" en relación con Venezuela.

Trump indicó que el acuerdo, que fue anunciado el viernes por la noche, otorgará a Estados Unidos derechos sobre las vastas reservas petroleras del país sudamericano. Este desarrollo es parte de un esfuerzo más amplio para extraer energía de Venezuela, especialmente tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, que llevó a su juicio en Nueva York por narcotráfico.

Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió el acuerdo como un avance hacia la recuperación económica del país, con la promesa de modernizar su industria petrolera.

A pesar de estas afirmaciones, aún existen numerosas interrogantes sobre la rapidez con la que se podrá comenzar a perforar las reservas y quién asumirá los costos necesarios. No se ha publicado el texto oficial del acuerdo.

¿Cuáles son los términos?

El gobierno de Estados Unidos y un operador privado no revelado en Venezuela han constituido una nueva empresa privada que se encargará de los derechos sobre vastos yacimientos petroleros durante un plazo de 100 años.

Según Rodríguez, el acuerdo prevé el desarrollo de 17 campos con un potencial de 65.000 millones de barriles de petróleo. Se estima que podría atraer inversiones de hasta 100.000 millones de dólares a la industria petrolera venezolana y generar más de 209.000 millones de dólares en impuestos para el gobierno de Caracas.

Trump también mencionó que el acuerdo fue negociado con la participación del secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y Rodríguez.

De acuerdo a lo que se ha hecho público, el acuerdo otorga a Estados Unidos un 55% de la producción efectiva de la nueva empresa, incluyendo derechos para adquirir petróleo a precio de costo. Este petróleo se destinará a las reservas estratégicas de Estados Unidos, así como a su ejército, según un funcionario anónimo del gobierno.

Esta nueva empresa podría convertirse en el segundo mayor poseedor de reservas probadas, solo detrás de Saudi Aramco, según el mismo funcionario.

¿Bajarán los precios de la gasolina?

La respuesta a esta pregunta es incierta, al menos a corto plazo.

Trump ha afirmado que el acuerdo contribuirá a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos, un objetivo crucial para su administración, especialmente ante la guerra con Irán, que ha obstaculizado el flujo de petróleo del Golfo Pérsico y ha mantenido los precios en niveles elevados a pocos meses de las elecciones.

Sin embargo, expertos advierten que la recuperación de la infraestructura petrolera deteriorada de Venezuela llevará años y requerirá miles de millones de dólares. Por lo tanto, no se prevé un incremento significativo en la producción a corto plazo.

Según Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York, el acuerdo podría ser útil a largo plazo, pero no impactará en los precios de la gasolina en el corto plazo.

¿Cómo reaccionarán los venezolanos?

La percepción entre algunos venezolanos es de traición a la postura histórica de su gobierno, que ha defendido que los recursos del país son para el pueblo y no deben ser entregados a Estados Unidos. En un mercado de Caracas, Douglas Borjas expresó su descontento: "Es como que te doy una gran cantidad de petróleo con tal que me dejes tranquilo aquí en el poder".

El exministro de Planificación de Venezuela, Ricardo Hausmann, calificó el acuerdo de "vergonzoso" y argumentó que los venezolanos no lo respetarán, ya que carece de legitimidad.

¿Cuál fue la reacción en el Capitolio?

La reacción en el Congreso ha sido variada. Los aliados de Trump lo consideran una victoria, mientras que los demócratas critican el acuerdo, sugiriendo que la captura de Maduro fue un medio para lograr este objetivo. Tim Kaine, senador demócrata, afirmó que Trump ha estado buscando el petróleo de Venezuela desde hace tiempo.

¿Qué preguntas siguen pendientes?

Quedan muchas dudas sobre la identidad del operador privado, quién financiará las inversiones necesarias y cómo se dividirá la participación de Estados Unidos en la nueva empresa. A pesar de la promesa de un 55% de la producción, no está claro cuánto de eso proviene de la participación accionaria y cuánto se deriva del derecho a adquirir petróleo a precio de costo.

Además, la industria petrolera estadounidense puede mostrarse reacia a invertir en Venezuela debido a la incertidumbre política y la infraestructura deteriorada. Chemron, la única compañía estadounidense que opera actualmente en el país, ya había estado en conversaciones para aumentar su inversión, pero no ha hecho comentarios sobre el acuerdo.

David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de Capital Economics, señaló que aunque el acuerdo podría duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos, existen obstáculos logísticos y cuestionó la valoración de las reservas venezolanas.

A medida que se desarrolle esta situación, se espera que se obtengan más detalles sobre el acuerdo y su posible impacto.