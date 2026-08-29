Ataque aéreo israelí afecta hospital en Gaza buscando a un líder de Hamás

Israel realizó un ataque aéreo este sábado en un sector del complejo del Hospital Shuhada al-Aqsa, situado en el centro de la Franja de Gaza. Según informaron fuentes israelíes y palestinas, el objetivo del ataque era un comandante de Hamás que planeaba llevar a cabo ataques.

Según reportes de seguridad palestinos, un dron israelí lanzó dos misiles hacia un depósito de medicamentos dentro del complejo hospitalario en Deir al-Balah, causando daños significativos.

Las fuentes sanitarias informaron que tres personas resultaron heridas y recibieron atención en el departamento de emergencias del hospital, donde fueron tratadas por lesiones menores.

El ejército israelí confirmó que el ataque estaba dirigido a un líder de Hamás, quien, según indicaron, estaba involucrado en la planificación de ataques contra soldados israelíes y en la reconstrucción de las capacidades militares del grupo.

El propósito del ataque, según las autoridades israelíes, era neutralizar lo que consideraban una "amenaza inmediata".

Además, se reportó la muerte de un agricultor palestino en la mañana de hoy, quien perdió la vida debido al ataque de un dron israelí mientras trabajaba en sus tierras en el este de Deir al-Balah, según testimonios de testigos.

A pesar de un cese al fuego respaldado por Estados Unidos en octubre de 2025 que puso fin a los enfrentamientos más intensos en Gaza, los ataques israelíes han continuado. Israel sostiene que estos ataques buscan desarticular amenazas de Hamás y otros grupos armados, mientras que Hamás ha denunciado que Israel viola constantemente la tregua.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 73.449 palestinos en Gaza y han dejado a 174.472 heridos, según las autoridades de salud en la región.