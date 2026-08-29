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Los Pumas reciben a Australia en Jujuy por el Rugby Championship

El seleccionado argentino enfrenta a los Wallabies en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. El partido es dirigido por Ben O’Keeffe y se puede ver por ESPN y Disney+ Premium.

29/08/2026 | 16:41Redacción Cadena 3

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Los Pumas juegan este sábado ante Australia en Jujuy desde las 16.

FOTO: Los Pumas juegan este sábado ante Australia en Jujuy desde las 16.

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Los Pumas se enfrentan este sábado con Australia en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, en el primer partido de la serie internacional Flight Centre Series Test.

El encuentro tiene como árbitro principal al neozelandés Ben O’Keeffe y es transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

El seleccionado argentino afronta un nuevo desafío ante uno de los principales equipos del rugby internacional, con el objetivo de hacerse fuerte como local y sumar una victoria en el inicio de esta serie frente a los Wallabies.

Australia golpeó primero

Australia tuvo un comienzo contundente y rápidamente tomó el control del partido. A los siete minutos, Brandon Paenga-Amosa apoyó el primer try para poner a los Wallabies 5-0 arriba.

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Los australianos volvieron a encontrar espacios poco después y ampliaron la diferencia con un try de Max Jorgensen. Ryan Lonergan convirtió y llevó el marcador a 12-0.

No obstante, el elenco albiceleste rompió la defensa australiana y llegó al ingoal gracias a Gerónimo Prisciantelli para descontar y poner el juego 7-12. 

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El equipo argentino deberá reaccionar ante un rival que aprovechó sus primeras oportunidades y consiguió establecer una ventaja importante en los minutos iniciales del encuentro.

Un nuevo desafío para Los Pumas

El duelo en Jujuy representa una nueva oportunidad para Los Pumas de medirse ante una potencia del rugby mundial. El conjunto argentino buscará corregir rápidamente los problemas del arranque y recuperar protagonismo en un partido que comenzó favorable para Australia.

El Estadio 23 de Agosto es escenario de una jornada especial para el rugby argentino, con una importante presencia de público para acompañar al seleccionado en su presentación ante los Wallabies.

En desarrollo...

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Lectura rápida

¿Qué partido jugarán los Pumas este sábado? Se enfrentarán a Australia.

¿Quién dirige a los Pumas? El equipo es dirigido por Felipe Contepomi.

¿Cuándo fue la última derrota de los Pumas? La última derrota fue el 8 de agosto contra Sudáfrica.

¿Dónde se jugará el partido contra Australia? El partido se jugará en Jujuy.

¿Por qué es importante este año para los Pumas? Es fundamental ya que es la antesala del Mundial de Rugby de 2027.

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