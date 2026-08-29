FOTO: Caos en Avellaneda: atacaron a policías, les robaron un arma y un hombre terminó baleado.

Un operativo policial por el acarreo de un auto mal estacionado terminó en un violento enfrentamiento entre efectivos y vecinos en el barrio Villa Tranquila, en Avellaneda. El episodio ocurrió el viernes por la tarde y dejó al menos cuatro policías heridos y un hombre baleado, aunque fuera de peligro.

El hecho se produjo cerca de las 16.30 en la calle Estévez al 800. Todo comenzó cuando una sargento que patrullaba la zona detectó un vehículo mal estacionado cuyo conductor se negó a retirarlo. Ante esa situación, la agente solicitó una grúa municipal para realizar el acarreo.

Cuando comenzó el procedimiento, un grupo de vecinos se concentró en el lugar y atacó físicamente a la policía. La mujer cayó al suelo y durante la agresión le quitaron el chaleco antibalas y un cargador de su arma reglamentaria.

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Más policías llegaron al lugar y también fueron atacados

Un móvil policial que recorría la zona acudió en apoyo, pero los efectivos también fueron superados en número por los vecinos. En medio del enfrentamiento, una mujer tomó el arma reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros de uno de los policías.

Durante el forcejeo se produjo un disparo que impactó en el hombro derecho de un hombre mayor que se encontraba en las inmediaciones. El herido fue trasladado al Hospital Fiorito y, según fuentes del caso, permanece fuera de peligro.

Ante la cantidad de personas que participaban de la agresión y el lanzamiento de objetos, uno de los sargentos efectuó disparos hacia una zona segura con el objetivo de poder retirarse del lugar.

Los policías se refugiaron en una garita ubicada en la esquina de Estévez y Roca. Durante la retirada, algunos de los presentes también sustrajeron las llaves del móvil policial y rompieron los vidrios del vehículo.

Finalmente, la llegada de unidades adicionales permitió recuperar las llaves y retirar el móvil de la zona. Parte del violento episodio quedó registrado en videos tomados por testigos.

Investigan la agresión y los disparos

La Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades por el violento enfrentamiento. La Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 ordenó actuaciones por los delitos de daño, atentado contra la autoridad, robo y lesiones agravadas, además de investigar la tenencia y manipulación de armas durante el episodio.

Por otra parte, la UFI N° 4 dispuso identificar a los policías que participaron del operativo y secuestrar las armas de los dos efectivos que efectuaron disparos. Por el momento, no se adoptaron medidas contra ellos.

También intervino la Auditoría General de Asuntos Internos, que ordenó la elaboración de una copia administrativa y su remisión junto con las actuaciones que surjan de las pericias realizadas sobre las armas secuestradas.

Entre los elementos que serán analizados por los investigadores también está el material registrado durante la agresión. Una de las policías atacadas, según fuentes del caso, es además vecina del barrio.

La Justicia busca ahora determinar cómo se inició la escalada de violencia y establecer la participación de cada una de las personas involucradas en el enfrentamiento.