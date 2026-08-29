El universo sigue acelerando su expansión, pero el misterio persiste sobre su causa

Un equipo internacional de astrofísicos afirmó que el universo sigue expandiéndose a un ritmo acelerado, desestimando afirmaciones recientes que sugerían una desaceleración de esta expansión. Los científicos argumentaron que la interpretación estándar sobre el impulso de la energía oscura en el crecimiento del universo se mantiene intacta.

La investigación, que incluyó a dos Nobel Laureates y a científicos de diversas instituciones, respondió a un estudio publicado el año pasado que sugería que el universo podría haber entrado en una fase de expansión desacelerada. Según los autores, la controversia generada por ese estudio se debió a un malentendido en el análisis, y no a una ruptura repentina en la comprensión científica del universo.

El nuevo documento fue publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Análisis desafía la desaceleración cósmica

El estudio se dirigió específicamente a la investigación de un equipo surcoreano que afirmaba que la expansión del universo podría estar desacelerándose. Este trabajo anterior sugería que la energía oscura, que actúa como una especie de anti-gravedad, podría estar debilitándose con el tiempo.

El autor principal, Dr. Phil Wiseman de la Universidad de Southampton, indicó que el análisis más reciente respalda las mediciones en las que los astrónomos han confiado durante años. "Las mediciones anteriores, que son bien aceptadas, son en realidad correctas y nuestra comprensión actual sobre el destino del universo sigue siendo sólida", afirmó.

El Dr. Wiseman agregó: "Afortunadamente hemos evitado esta crisis, pero el misterio sobre por qué la tasa de expansión del universo sigue acelerándose persiste. Al demostrar que nuestras mediciones son correctas, podemos regresar a intentar entender qué es realmente esta energía oscura, en lugar de preguntarnos si existe o no".

Supernovas y el descubrimiento de la aceleración cósmica

El grupo de investigación internacional incluyó a los profesores Adam Riess y Brian Schmidt, quienes compartieron el Nobel de Física en 2011 junto al profesor Saul Perlmutter. Su trabajo premiado se basó en observaciones de supernovas de tipo Ia, explosiones extremadamente brillantes producidas por estrellas enanas blancas. Al estudiar estos eventos a diferentes distancias, encontraron que los objetos más distantes parecían alejarse más rápido, lo que llevó a la conclusión de que la expansión del universo está acelerando.

Sin embargo, el estudio surcoreano del año pasado desafió esta interpretación, argumentando que las supernovas de tipo Ia no alcanzaron el mismo brillo máximo a medida que el universo envejecía. Si esto fuera cierto, los astrónomos podrían haber malinterpretado los datos de las supernovas, concluyendo incorrectamente que la expansión cósmica se estaba acelerando cuando en realidad podría estar desacelerándose.

Investigadores identifican problemas en el análisis anterior

El equipo de la Universidad de Southampton encontró un problema clave en la forma en que el estudio anterior estimó las edades de las estrellas explosivas. Aseguraron que el análisis previo trató la edad de una galaxia como si fuera la misma que la edad de la estrella individual que posteriormente explotó como supernova. Además, el estudio surcoreano no tuvo en cuenta adecuadamente la masa de las galaxias que albergan las supernovas, un paso estándar en la cosmología moderna que ayuda a los científicos a realizar mediciones más precisas.

El profesor Riess añadió: "Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas especialmente cuidadosas. Lo que encontramos es que, al calibrar estas supernovas, teniendo en cuenta diferentes entornos y poblaciones, la evidencia de la aceleración cósmica sigue siendo notablemente consistente".

El misterio de la energía oscura persiste

El profesor Mark Sullivan, también de la Universidad de Southampton, destacó que cuestionar ideas y observaciones establecidas es una parte esencial del proceso científico. "Así es como se logra el progreso. Aunque esta idea no resultó ser correcta, ha abierto nuevas formas de pensar sobre cómo explotan las supernovas y cómo podemos medir la energía oscura de manera más precisa", agregó.

El coautor Dr. Brodie Popovic mencionó que el debate también proporcionó a los investigadores la oportunidad de examinar más de cerca la astrofísica de las explosiones de supernovas y reconsiderar las suposiciones construidas en las mediciones cosmológicas. "Recientemente nos hemos enfocado mucho en la astrofísica de las explosiones y cómo impactan en la cosmología. Esta fue una buena oportunidad para revisar todas nuestras suposiciones; resulta que sí, entendemos estas cosas y las estamos teniendo en cuenta en nuestras mediciones cosmológicas".