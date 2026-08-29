Cristina Cosentino, la arquera que llevó a Las Leonas a la gloria en el Mundial de Hockey

FOTO: De delantera en sus inicios a campeona del mundo: el camino de la heroína de Las Leonas.

Buenos Aires, 29 agosto (NA) - Cristina Cosentino se convirtió en la figura destacada de Las Leonas tras atajar tres penales en la final del Mundial de Hockey, lo que le permitió a Argentina alzarse con el título frente a Países Bajos.

Conocida como "China" o "Cris", esta arquera de 28 años nació en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1997, mide 1,78 metros y porta la camiseta número 13. Actualmente, forma parte del club Banco Nación.

Su trayectoria con el seleccionado argentino ha sido notable, comenzando en 2014 con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nankín, y continuando con la consagración como campeona del mundo junior en 2016, también ante el equipo neerlandés.

Después del partido, en una entrevista con la transmisión oficial, la arquera expresó: "Muy feliz, me pone feliz por las chicas". Al referirse a su preparación para los penales, comentó: "Un poco estudiamos los penales; los había visto, pero los siento en el momento. Lo vi, pero no con tantos detalles".

Según la Agencia Noticias Argentinas, el inicio de la carrera de Cosentino fue inusual, ya que comenzó como delantera en Belgrano Athletic antes de hacer la transición al arco.

En 2016 se unió a Banco Nación y en 2018 recibió su primera convocatoria al seleccionado mayor. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una reputación como especialista en situaciones de alta presión.

Esta habilidad quedó evidenciada en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde atajó cuatro penales australianos frente a Alemania en cuartos de final y se destacó en la victoria 3-1 por penales contra Bélgica que le otorgó la medalla de bronce a Argentina.

En la actual Copa del Mundo, Cosentino también fue decisiva en la semifinal contra Australia, manteniendo su arco en cero en el triunfo 1-0, lo que la llevó a tener un papel fundamental en la final contra Países Bajos, tanto en el tiempo regular como en la definición por penales.