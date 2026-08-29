Suspenden a 8 funcionarios tras un incendio en un hospital de Pakistán que dejó 14 bebés fallecidos

ISLAMABAD — El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el sábado la suspensión de ocho funcionarios y el inicio de procesos penales contra los responsables de un incendio que mató a 14 recién nacidos en un hospital de la capital, Islamabad, según informó su oficina.

Las medidas se tomaron tras la presentación de un informe preliminar por parte de un comité de investigación, liderado por el alto funcionario civil retirado Shahid Khan, sobre el incidente ocurrido el miércoles en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS). El fuego se limitó a una sala de recién nacidos en el tercer piso, pero se propagó rápidamente, impidiendo que el personal pudiera rescatar a más de un bebé de los 15 que se encontraban allí.

La investigación reveló que la sala carecía de un sistema de alarma contra incendios y de rociadores, además de que el hospital no tenía procedimientos adecuados ni capacitación para hacer frente a emergencias de este tipo. Este déficit ha generado una fuerte indignación pública, llevando a familias en duelo y a grupos de la sociedad civil a exigir justicia.

"Quienes sean culpables de negligencia criminal no merecen ninguna indulgencia", afirmó Sharif en un comunicado.

El primer ministro también aprobó medidas contra una empresa encargada de la seguridad del hospital y sus funcionarios. Entre los suspendidos se encuentran el director del hospital, dos adjuntos, el jefe del departamento de neonatología, otros dos médicos, el subdirector de seguridad y el jefe de los servicios de emergencia de la Autoridad de Desarrollo de la Capital.

El gobierno había anunciado previamente una compensación de 5 millones de rupias (aproximadamente 18.000 dólares) para cada familia afectada. La investigación preliminar también encontró que el personal de supervisión no estaba presente cuando comenzó el incendio. En el momento, solo había dos enfermeras, un guardia de seguridad y un médico interno en la sala.

Los servicios de emergencia fueron alertados hasta seis minutos después de que comenzó el incendio, y los primeros equipos de respuesta llegaron 15 minutos después de recibir la llamada, lo que ha suscitado aún más críticas sobre la respuesta del sistema de salud.

Los investigadores señalaron que solo dos de los trece procedimientos operativos estándar del hospital hacían referencia a incendios o emergencias. Durante una reunión el sábado, se mostraron dos minutos de video de vigilancia del incendio, donde se destacó el heroísmo de una enfermera que arriesgó su vida para salvar a un bebé antes de que las llamas se extendieran por la sala. Sharif recomendó que se le otorgue el Sitara-i-Khidmat, un premio estatal que reconoce el servicio público.

Las muertes han impulsado una revisión más amplia de las medidas de seguridad contra incendios en hospitales de todo Pakistán. El gobierno de Punjab, la provincia más poblada del país, ordenó una revisión inmediata de los sistemas de seguridad contra incendios, el equipo de extinción y las instalaciones de respuesta a emergencias en los hospitales.

Esta tragedia se suma a una serie de incidentes recientes en Pakistán que involucran a niños, como el colapso de un techo en un centro de tutorías en Lahore en junio, que dejó 14 escolares muertos.