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Encuentro en la Parrilla con "Carafea" y Manu Córdoba: Cadena 3 transmite desde La Matera

Con la conducción de Alejandro Bustos, la radio más federal lleva a cabo una nueva edición en Sinsacate junto al destacado grupo de Catamarca.

29/08/2026 | 14:30Redacción Cadena 3

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Encuentro en la Parrilla con

FOTO: Encuentro en la Parrilla con "Carafea": Cadena 3 transmite desde La Matera.

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FOTO: Encuentro en la Parrilla con "Carafea": Cadena 3 transmite desde La Matera.

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Este sábado se lleva a cabo una nueva edición de Encuentro en la Parrilla en el complejo La Matera, ubicado en Sinsacate.

Los invitados de esta jornada son los integrantes del reconocido grupo catamarqueño de folclore Carafea y el santafesino Manu Córdoba. 

Además de deleitar a los oyentes con sus canciones, fueron desafiados a competir en la preparación del asado, como se acostumbra cada sábado en la competencia de cuadriles

Cabe decir que este viernes Carafea estuvo presente arriba del escenario en El Carnaval de Los Tekis, que se realizó en Plaza de la Música, y hasta compartieron canciones junto a la histórica banda jujeña.

Finalmente, el ganador de la preparación del mejor cuadril fue Manu Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo este sábado? Una nueva edición de Encuentro en la Parrilla.

¿Quiénes son los invitados? Los integrantes del grupo catamarqueño de folclore Carafea y Manu Córdoba.

¿Dónde se realiza el evento? En el complejo La Matera, ubicado en Sinsacate.

¿Qué hicieron Carafea el viernes? Estuvieron en El Carnaval de Los Tekis en Plaza de la Música.

¿Qué actividad adicional tendrán los invitados en el evento? Competir en la preparación del asado.

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