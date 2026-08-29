Encuentro en la Parrilla con "Carafea" y Manu Córdoba: Cadena 3 transmite desde La Matera

FOTO: Encuentro en la Parrilla con "Carafea": Cadena 3 transmite desde La Matera.

FOTO: Encuentro en la Parrilla con "Carafea": Cadena 3 transmite desde La Matera.

Este sábado se lleva a cabo una nueva edición de Encuentro en la Parrilla en el complejo La Matera, ubicado en Sinsacate.

Los invitados de esta jornada son los integrantes del reconocido grupo catamarqueño de folclore Carafea y el santafesino Manu Córdoba.

Además de deleitar a los oyentes con sus canciones, fueron desafiados a competir en la preparación del asado, como se acostumbra cada sábado en la competencia de cuadriles.

Cabe decir que este viernes Carafea estuvo presente arriba del escenario en El Carnaval de Los Tekis, que se realizó en Plaza de la Música, y hasta compartieron canciones junto a la histórica banda jujeña.

Finalmente, el ganador de la preparación del mejor cuadril fue Manu Córdoba.