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Anticipo de Cadena 3

El Gobierno de Córdoba anunciará nuevos créditos de Bancor para impulsar el consumo

El paquete incluirá préstamos para capital de trabajo, líneas prendarias y financiamiento para compras. Prometen tasas y plazos más convenientes que los actuales.

29/08/2026 | 09:44Redacción Cadena 3

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Martín Llaryora, gobernador de Córdoba. (Foto: prensa.cba.gov.ar)

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    Audio. El Gobierno de Córdoba anunciará nuevos créditos de Bancor para impulsar el consumo

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Guillermo López Por Guillermo López

El Gobierno de Córdoba anunciará el próximo lunes nuevas líneas de crédito de Bancor destinadas a impulsar el consumo y contribuir a la recuperación de la actividad económica provincial.

El anticipo fue realizado en Cadena 3 por Federico Miretti, presidente de la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba, quien precisó que la presentación se realizará a las 9.30 y estará encabezada por el gobernador Martín Llaryora, junto con las autoridades de la entidad bancaria.

El paquete contemplará créditos personales orientados al consumo, préstamos prendarios y financiamiento para capital de trabajo de empresas. Aunque todavía no se informaron los montos ni los requisitos, Miretti señaló que tendrán tasas y plazos más convenientes que las alternativas disponibles actualmente.

"Son condiciones más agresivas, que invitan a aprovechar estas líneas de financiamiento", adelantó. En ese sentido, consideró que las herramientas podrán ayudar a "traccionar" un mercado que atraviesa una retracción.

El titular de la cámara explicó que actualmente existen propuestas de financiación atractivas tanto para vehículos cero kilómetro como usados, pero advirtió que en algunos casos necesitan mejores condiciones para generar un mayor movimiento. "Las tasas y las condiciones de financiación no son malas; diría que son buenas y atractivas, pero en algunos casos les falta un poco más de agresividad para poder traccionar el mercado", sostuvo.

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En el sector automotor, los préstamos prendarios permitirían facilitar la compra de vehículos mediante plazos más extensos y condiciones más competitivas. No obstante, el alcance de los anuncios no estará limitado a esa actividad, sino que buscará beneficiar al comercio y a otros sectores productivos.

Miretti destacó que los nuevos créditos podrían favorecer tanto a los establecimientos comerciales como a los consumidores. "Nos van a ayudar a todos: a los comercios, para poder traccionar la demanda, y a la gente, para avanzar en sus proyectos", expresó.

Por su parte, las líneas para capital de trabajo estarán dirigidas a empresas que necesiten financiar la compra de mercadería, insumos u otros elementos necesarios para su actividad.

Los detalles sobre las tasas, los montos máximos, los plazos de devolución y los requisitos de acceso serán informados durante el anuncio oficial del próximo lunes.

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Lectura rápida

¿Qué se anunciará el lunes? Una serie de créditos de Bancor para impulsar el consumo y la actividad económica en Córdoba.

¿Quién confirmó la medida? Fuentes de cámaras empresariales a Cadena 3.

¿Cuáles son las características de los créditos? Incluirán tasas más bajas y plazos más amplios que los vigentes.

¿Qué tipos de créditos se ofrecerán? Líneas de crédito para capital de trabajo, préstamos prendarios y opciones para consumo masivo.

¿Cuándo se conocerán más detalles? Durante la presentación oficial que se llevará a cabo el lunes.

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