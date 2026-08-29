¿Por qué la falta de sol nos cambia el humor y nos quita energía?

FOTO: Cómo nos afecta la falta de sol durante varios días consecutivos. (Foto generada con IA)

La sucesión de jornadas lluviosas y con escasa presencia del sol puede afectar el estado de ánimo, reducir la energía y favorecer la aparición de pensamientos vinculados con la tristeza, las pérdidas o los conflictos. Así lo explicó Patricia Altamirano, directora del Campus Virtual de la Universidad Nacional de Córdoba y docente de la Cátedra de Sistemas Psicológicos Contemporáneos de la Facultad de Psicología.

Altamirano señaló en Cadena 3 que la ausencia del sol constituye una experiencia que se vive directamente en el cuerpo, especialmente en países como Argentina, donde su presencia forma parte de la cotidianeidad.

"Que de pronto uno tenga una semana entera de lluvia es verdaderamente un bajón", afirmó. Según explicó, estas condiciones no solo modifican el ritmo circadiano desde el punto de vista biológico, sino que también tienen un impacto sobre la subjetividad.

En esos períodos pueden aparecer recuerdos, imágenes o pensamientos asociados con momentos de tristeza y pérdidas. También puede disminuir la capacidad de disfrutar de las experiencias de bienestar disponibles en el presente.

A ese escenario climático se suman otros factores vinculados con la vida cotidiana, como el cansancio acumulado durante la segunda mitad del año y las dificultades económicas de fin de mes.

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"El bienestar psíquico depende también de cómo uno está en su contexto cotidiano y de su situación económica", indicó Altamirano. En ese sentido, mencionó que la incertidumbre por no llegar a fin de mes o la necesidad de pedir dinero pueden generar malestar y una sensación de soledad.

La especialista aclaró que no resulta extraño que la combinación entre falta de sol, lluvia y problemas económicos produzca rumiaciones, fantasías negativas o la impresión de tener que afrontar las dificultades sin compañía.

Ante este panorama, Altamirano destacó la importancia de construir estrategias que permitan salir gradualmente de esos estados. Una de ellas consiste en reconocer el malestar sin considerarlo definitivo.

"Hoy estoy con bajón, hoy la vida no me sonríe, pero hoy no es toda la vida", ejemplificó. Para la psicóloga, mantener la expectativa de que aquello que se siente va a cambiar resulta imprescindible.

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También recomendó avanzar "pasito a pasito", con objetivos pequeños y posibles, en lugar de concentrarse únicamente en metas lejanas.

Altamirano sostuvo que la presencia del sol, al igual que un gesto cotidiano de afecto o reconocimiento, puede aumentar la energía, aliviar el cansancio y mejorar la predisposición para salir o realizar actividades.

Sin embargo, advirtió que el bienestar no aparece automáticamente y que cada persona necesita identificar qué experiencias le resultan beneficiosas. "Uno cree que viene preparado para ser feliz, pero no es así. Tiene que encontrar esas vías y aquello que le hace bien", concluyó.

Informe de Lucía González.