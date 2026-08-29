FOTO: Desapareció en Merlo una adolescente de 15 años: buscan pistas sobre su paradero

Familiares de Ada Jazmín Cervi, de 15 años, realizan un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de la adolescente que se ausentó de su domicilio en la localidad bonaerense de Merlo, el pasado viernes 28 de agosto, cerca del mediodía.

Los familiares de la joven informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la denuncia ya se encuentra efectuada y que, en un pedido inicial realizado a través de redes sociales, destacaron que para las 13:30 ya no se encontraba en el hogar.

La familia señaló que la adolescente no llevaba celular consigo y que el último registro conocido corresponde al uso de su tarjeta SUBE, que habría sido utilizada a las 20:22 en una unidad de la línea 64.

Ada vestía un pantalón gris oscuro tipo Oxford o jean ancho, un buzo o campera gris claro, zapatillas blancas de cuero y llevaba una mochila pequeña de color verde claro. La adolescente mide aproximadamente 1.60 metros y tiene cabello castaño con mechones azules.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada el mismo viernes en el destacamento policial de Pompeya, donde, según el círculo íntimo, fue tomada alrededor de las 18:30.

Ante la preocupación por su paradero, sus familiares solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con ellos o con las autoridades.