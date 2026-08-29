Independiente y Gimnasia (M) se enfrentan en un duelo decisivo por el liderazgo en el Clausura

Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- Independiente se prepara para recibir a Gimnasia de Mendoza este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura. El objetivo del conjunto local es conseguir una victoria que lo mantenga en la lucha por el primer puesto de la Zona A.

El partido está programado para las 19:15 y se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y podrá ser vista a través de ESPN Premium. El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino, con Adrián Franklin a cargo del VAR.

Este será el segundo partido de Jadson Viera como director técnico de Independiente, tras su debut en la fecha anterior, donde el equipo empató sin goles contra Independiente Rivadavia de Mendoza. A pesar de no haber conseguido la victoria en ese encuentro, el "Rojo" sigue en la pelea por la cima de la Zona A, acumulando 10 puntos. Si logra ganar, alcanzará momentáneamente al líder, Instituto de Córdoba.

El equipo de Avellaneda también busca consolidarse en los puestos de clasificación para las competencias internacionales de la próxima temporada, con la esperanza de acceder a la Copa Libertadores 2027.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, ha tenido un inicio sorprendente en este Torneo Clausura, ocupando actualmente el tercer lugar en la Zona A con 12 puntos y aspirando a pelear por un lugar en la Copa Sudamericana 2027 si continúa sumando puntos.