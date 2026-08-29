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Independiente y Gimnasia (M) se enfrentan en un duelo decisivo por el liderazgo en el Clausura

El equipo dirigido por el brasilero Jadson Viera busca alcanzar al líder Instituto de Córdoba en la séptima fecha del Torneo Clausura.

29/08/2026 | 09:35Redacción Cadena 3

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El goleador de Independiente, Gabriel Ávalos.

FOTO: El goleador de Independiente, Gabriel Ávalos.

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Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- Independiente se prepara para recibir a Gimnasia de Mendoza este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura. El objetivo del conjunto local es conseguir una victoria que lo mantenga en la lucha por el primer puesto de la Zona A.

El partido está programado para las 19:15 y se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y podrá ser vista a través de ESPN Premium. El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino, con Adrián Franklin a cargo del VAR.

Este será el segundo partido de Jadson Viera como director técnico de Independiente, tras su debut en la fecha anterior, donde el equipo empató sin goles contra Independiente Rivadavia de Mendoza. A pesar de no haber conseguido la victoria en ese encuentro, el "Rojo" sigue en la pelea por la cima de la Zona A, acumulando 10 puntos. Si logra ganar, alcanzará momentáneamente al líder, Instituto de Córdoba.

El equipo de Avellaneda también busca consolidarse en los puestos de clasificación para las competencias internacionales de la próxima temporada, con la esperanza de acceder a la Copa Libertadores 2027.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, ha tenido un inicio sorprendente en este Torneo Clausura, ocupando actualmente el tercer lugar en la Zona A con 12 puntos y aspirando a pelear por un lugar en la Copa Sudamericana 2027 si continúa sumando puntos.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
Independiente enfrentará a Gimnasia de Mendoza en la séptima fecha del Torneo Clausura.

¿Cuándo y dónde se juega?
El partido se disputará el domingo a las 19:15 en el Estadio Libertadores de América.

¿Quiénes son los entrenadores?
El director técnico de Independiente es Jadson Viera y el de Gimnasia es Darío Franco.

¿Cuál es la situación de ambos equipos?
Independiente tiene 10 puntos y busca alcanzar al líder, mientras que Gimnasia tiene 12 puntos y aspira a ingresar a la Copa Sudamericana.

¿Qué árbitro dirigirá el encuentro?
Sebastián Zunino será el árbitro del partido, con Adrián Franklin en el VAR.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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