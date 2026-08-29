Luciana Aymar sobre los Juegos Suramericanos: "Apostar al deporte es una de las mejores inversiones"

Luciana Aymar, una de las máximas leyendas del deporte argentino y considerada la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia, fue elegida embajadora de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La rosarina será protagonista de la ceremonia inaugural y acompañará una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países entre el 12 y el 26 de septiembre.

La excapitana de Las Leonas destacó el impacto que tendrá el acontecimiento en la provincia y especialmente el legado de las obras deportivas. “Siempre fuimos cuna de grandes atletas y ver hoy cómo se respira el deporte en cada rincón con toda la infraestructura y todo el apoyo me llena el corazón”, expresó Aymar, quien además remarcó que contar con instalaciones de calidad puede marcar una diferencia para el desarrollo del alto rendimiento.

FOTO: Luciana Aymar, rosarina, campeona olímpica y mundial con Las Leonas.

En ese sentido, sostuvo que la inversión no debería terminar con el cierre de la competencia. “Invertir en infraestructura deportiva nunca es un gasto, por lo menos la gente que vivimos el deporte y que tenemos historia en el deporte podemos decir que es de las mejores inversiones que puede hacer un Estado”, afirmó. Para Aymar, el desafío será mantener activos los espacios construidos, multiplicar las escuelas deportivas y aprovechar el entusiasmo generado por los Juegos.

La rosarina también puso el foco en los más jóvenes y en la posibilidad de que puedan ver de cerca a atletas de elite compitiendo en su propia provincia. “Hay que aprovechar este gran impulso para que más jóvenes se sumen a los clubes”, señaló. En esa línea, destacó que el deporte transmite disciplina, perseverancia y valores, además de ofrecer herramientas para crecer y construir vínculos.

Con cuatro medallas olímpicas, dos títulos mundiales y ocho reconocimientos como mejor jugadora del mundo, Aymar aseguró que vivirá los Juegos como espectadora con especial emoción. “El deporte nos une, es una gran familia y transforma las vidas de todos”, sostuvo. La exintegrante de Las Leonas consideró que el verdadero éxito del certamen estará en que ese impulso permanezca después del 26 de septiembre y que la llama del deporte continúe encendida en clubes, escuelas y comunidades de toda la provincia.