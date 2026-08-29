Prorrogaron la prisión preventiva de los acusados por el doble homicidio en Villa Mercedes
Axel Crisito y Dayana Peralta permanecerán detenidos durante otros cuatro meses. La Fiscalía pidió prisión perpetua y resta definir la fecha del juicio.
29/08/2026 | 10:55Redacción Cadena 3
FOTO: Prisión preventiva para los acusados del doble homicidio
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Audio. Prorrogaron la prisión preventiva de los acusados por el doble homicidio en Villa Mercedes
Panorama Federal
Axel Crisito y Dayana Peralta, acusados por los homicidios de Vanessa Sani y Tatiana Lucero Sani en Villa Mercedes, continuarán bajo prisión preventiva durante cuatro meses más.
La Justicia consideró que no corresponde aplicar una medida menos restrictiva y resolvió mantener la detención de ambos mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para los imputados. Ahora, el Colegio de Jueces deberá establecer la fecha de inicio del juicio.
Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Quiénes son los acusados? Los acusados son Axel Crisito y Dayana Peralta.
¿Qué delito se les imputa? Se les imputa el doble homicidio de Vanessa Sani y Tatiana Lucero Sani.
¿Cuánto tiempo permanecerán en prisión preventiva? Permanecerán en prisión preventiva por cuatro meses.
¿Qué solicitó la Fiscalía? La Fiscalía solicitó prisión perpetua para ambos acusados.
¿Qué debe hacer el Colegio de Jueces? El Colegio de Jueces deberá fijar la fecha para el inicio del juicio.