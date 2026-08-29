Prorrogaron la prisión preventiva de los acusados por el doble homicidio en Villa Mercedes

FOTO: Prisión preventiva para los acusados del doble homicidio

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Axel Crisito y Dayana Peralta, acusados por los homicidios de Vanessa Sani y Tatiana Lucero Sani en Villa Mercedes, continuarán bajo prisión preventiva durante cuatro meses más.

La Justicia consideró que no corresponde aplicar una medida menos restrictiva y resolvió mantener la detención de ambos mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para los imputados. Ahora, el Colegio de Jueces deberá establecer la fecha de inicio del juicio.

Informe de Alejandro Heredia.