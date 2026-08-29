El sí que salva vidas: 80 familias donaron órganos en Santa Fe y 216 personas fueron trasplantadas

Detrás de cada donación de órganos hay una familia atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. En Santa Fe, ese gesto permitió que 216 personas que estaban en lista de espera accedieran a un trasplante durante 2026, en un año en el que la provincia volvió a ubicarse entre las jurisdicciones que más aportan al sistema nacional.

Según los datos oficiales del Incucai, hasta el momento se realizaron 80 procesos de donación en territorio santafesino, sobre un total de 664 operativos concretados en Argentina. De esos procedimientos surgieron órganos que hicieron posible 216 trasplantes, frente a los 1.455 realizados en todo el país. El resultado significa que uno de cada siete trasplantes en Argentina se concretó con órganos procurados en Santa Fe.

Con estos números, la provincia se mantiene por segundo año consecutivo como la segunda jurisdicción del país con mayor actividad de procuración. El proceso número 80 se concretó en las últimas horas en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, después de una seguidilla de operativos que también involucró a efectores de Rosario.

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En uno de esos procedimientos, realizados en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y el Sanatorio Italiano Sur, se posibilitaron siete trasplantes. Apenas 48 horas después, otro operativo desarrollado en el Hospital Provincial del Centenario permitió concretar cuatro más. La sucesión de intervenciones refleja el trabajo coordinado entre equipos médicos, instituciones y organismos especializados.

Pero detrás de las cifras también hay un aspecto que desde el Cudaio buscan destacar: el acompañamiento a quienes atraviesan el duelo. La directora del organismo, Cecilia Andrada, señaló que la procuración no termina en el quirófano y que existe un equipo especializado en salud mental que acompaña a las familias durante el proceso y continúa brindando asistencia de acuerdo con cada necesidad.

Durante 2026, 23 establecimientos públicos y privados de la provincia ya generaron al menos una donación. Además, se desarrollan capacitaciones para los equipos de terapia intensiva y se impulsan prácticas destinadas a preservar el respeto por el donante, como la “guardia de honor” que realiza personal de enfermería del Hospital Jaime Ferré de Rafaela durante el traslado desde terapia intensiva hasta el quirófano.

La fecha también sirve para mantener viva la memoria de quienes hicieron posible esos trasplantes. Cada 29 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Persona Donante de Órganos, en homenaje al legado de Antonella Trivisonno, una niña rosarina cuya donación en 1999 marcó un antes y un después. En ese marco, la provincia impulsa “Retratos de Vida”, una iniciativa que lleva a las escuelas los rostros de donantes pediátricos para transformar su recuerdo en memoria y conciencia sobre la importancia de donar.