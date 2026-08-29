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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 29 de agosto

Este sábado 29 de agosto, Mendoza presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 8° y 20°. Ideal para disfrutar al aire libre.

29/08/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 29 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de cielo despejado, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 17°, mientras que la humedad se encuentra en un 30%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Las condiciones climáticas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de confort. No se prevén lluvias, y el viento será leve, lo que hará que las actividades al aire libre sean agradables.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas. Para el domingo 30 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 31 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 12° y 20°, con cielo despejado. El martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. Para el miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 23°, también con cielo despejado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 19°, con cielo despejado.

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