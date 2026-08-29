Trágico accidente en Córdoba: un hombre de 47 años murió tras ser atropellado

Un hombre de 47 años murió este viernes, cerca de las 20.00, tras ser embestido por un automóvil en la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 2 del anillo interno, cerca del barrio Los Gigantes, cuando la víctima caminaba por la calzada y fue golpeada en el carril rápido por un Fiat Palio Weekend, según reportaron medios locales. Un servicio de emergencias de Ecco llegó al lugar y confirmó el deceso del hombre.

El diagnóstico inicial indicó que la víctima sufrió graves politraumatismos, incluyendo traumatismos de cráneo y tórax. Tras el impacto, el hombre fue proyectado desde el carril rápido hacia el lento, cayendo frente a otro vehículo que transitaba por la zona.

Un automovilista que presenció el incidente declaró que vio pasar al auto implicado momentos antes del choque: "Pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era mucho más de la permitida y, de repente, hubo una explosión de este auto que nos pasó como loco".

El testigo añadió que el hombre salió despedido y "cayó frente" a su auto: "Casi lo piso, alcancé a frenar". Según su relato, circulaba a entre 80 y 90 kilómetros por hora y calculó que el Fiat Palio Weekend iba a una velocidad superior, aunque esta circunstancia deberá ser verificada mediante las pericias correspondientes.

Dado que la víctima caminaba por la vía rápida, los investigadores aún no pudieron confirmar si intentaba cruzar la avenida.