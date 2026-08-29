"Anularon a Países Bajos": la explicación del batacazo histórico de Las Leonas
Matías Lucovas, entrenador de La Tablada, habló con Cadena 3 desde Amstelveen y destacó la presión, el planteo táctico y la entrega del seleccionado argentino.
29/08/2026 | 13:42Redacción Cadena 3
FOTO: Las Leonas vs. Países Bajos (Foto: AP)
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Una mañana para todos
Las Leonas volvieron a hacer historia: derrotaron por 3-1 a Países Bajos en los penales australianos, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y conquistaron su tercera Copa del Mundo de hockey sobre césped.
Desde el campo de juego del Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, donde todavía continuaban los festejos, Matías Lucovas, entrenador de hockey femenino de La Tablada, compartió con Cadena 3 su emoción por la consagración. "Recién terminó la ceremonia y Las Leonas están festejando con sus familias y con la gente. Fue muy emocionante", describió.
Lucovas destacó la evolución del seleccionado argentino durante la final y consideró determinante la decisión de presionar a un rival que llegaba como favorito. "Las Leonas fueron creciendo con el partido. Se animaron a presionar a Países Bajos, algo que casi nadie hace, recuperaron muchas pelotas y generaron jugadas muy claras y varios córneres cortos", analizó.
Países Bajos se puso en ventaja por medio de Yibbi Jansen, pero María José Granatto convirtió el empate argentino a los 53 minutos y llevó la definición a los penales australianos. Allí, la arquera Cristina Cosentino fue decisiva y Argentina se impuso por 3-1. "Lo empataron cuando no faltaba nada y después, en los penales, se lucieron la arquera y las ejecutantes", remarcó Lucovas.
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La defensora fue la encargada de meter el penal que le dio la tercera Copa del Mundo a la Selección Argentina. Mirá el video.
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El entrenador reconoció que el seleccionado neerlandés aparecía como superior en la previa, pero subrayó la capacidad de las argentinas para neutralizarlo. "Países Bajos parecía estar dos o tres escalones por encima por el rendimiento que venía mostrando. Pero estas chicas son fuera de serie: dejaron a Argentina en lo más alto y mostraron garra, pasión y fuego", expresó.
Según Lucovas, la presión ejercida por Las Leonas obligó al conjunto local a cometer errores poco habituales: "Lo anularon en muchos aspectos. Lo hicieron equivocarse y tener pérdidas que normalmente no tiene. Fue mérito de la presión, del planteo táctico y de las jugadoras".
La consagración también contó con presencia cordobesa: Victoria Miranda, oriunda de Río Cuarto, y Julieta Jankunas, nacida en la capital provincial, integraron el plantel campeón. "Me las he cruzado muchas veces, aunque todavía no tuve el gusto de dirigirlas. Ojalá alguna vez pueda hacerlo en el seleccionado de Córdoba", cerró Lucovas.
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El equipo escribió una nueva página dorada al ganarle 3-1 en los penales australianos. Las neerlandesas se habían puesto en ventaja y las argentinas igualaron en el último cuarto gracias a María José Granatto. Cristina Cosentino, la gran figura.
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Entrevista de "Titi" Ciabattoni y Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué lograron Las Leonas? Conquistaron su tercera Copa del Mundo de hockey sobre césped.
¿Quién es Matías Lucovas? Es el entrenador de hockey femenino de La Tablada y compartió su emoción por la victoria.
¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se disputó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.
¿Dónde se produjo la consagración? En el Wagener Hockey Stadium, en Países Bajos.
¿Por qué fue importante la presión ejercida por Las Leonas? Obliga al rival a cometer errores, lo que fue clave para la victoria.