FOTO: Un sábado soleado y primaveral en Buenos Aires: pronóstico para el fin de semana

Buenos Aires, 29 de agosto - Este sábado se anticipa como un día espléndido, soleado y con un ambiente primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y sus zonas aledañas, donde la temperatura máxima pronosticada es de 17°.

Los vientos, que variarán entre 8 y 21 km/h, serán un aspecto a tener en cuenta, ya que la sensación térmica se mantiene como un factor clave a seguir mientras se espera que el termómetro alcance los 17° durante la tarde.

De acuerdo a los datos oficiales, las primeras horas del día comenzaron con un cielo despejado y temperaturas de 11°, acompañadas de suaves brisas del este a 1 - 9 km/h, lo que sugiere que una campera o un abrigo ligero es recomendable. Hacia la tarde, se prevé que con vientos del noreste de 5 - 20 km/h, la temperatura se acerque a los 16°, lo que permitirá elegir ropa más liviana, como un buzo o una campera de media estación.

El pronóstico meteorológico indica un 0% de probabilidad de lluvias y un índice de radiación ultravioleta en nivel 0 (bajo). Por este motivo, las autoridades han señalado que no es necesario el uso de protector solar, aunque se advierte que la radiación UV puede tener efectos sobre la piel incluso en días nublados.

A partir de las 18:00, según lo indicado por la Agencia Noticias Argentinas, y con la puesta del sol programada para las 18:33, la temperatura comenzará a descender gradualmente hacia los 13° con vientos del este a 7 - 13 km/h.

En cuanto a los días siguientes, se espera que las condiciones agradables persistan en la región metropolitana, con máximas de 18° para mañana y 17° para el lunes, lo que permitirá planificar actividades al aire libre con confianza en la Ciudad de Buenos Aires.