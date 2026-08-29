Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 29 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de broken clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1014 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa que no superará los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 30 de agosto, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 31 de agosto, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 26°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 25°, con pocas nubes. Para el miércoles 2 de septiembre, se espera un clima más cálido, con mínimas de 14° y máximas de 28°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 31°, con cielo claro.