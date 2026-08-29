Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 29 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Durante el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, y la humedad podría generar una sensación térmica algo más baja. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el domingo 30 de agosto la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con cielo nublado. El lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. En los días siguientes, se espera un clima más despejado, con mínimas alrededor de 10° y máximas que alcanzarán los 23°.