El presidente serbio critica a la ONU por la muerte de Mladic en prisión

FOTO: El presidente de Serbia critica a tribunal de la ONU por no dejar morir en casa a Mladic

BELGRADO, Serbia (AP) — El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, expresó su rechazo hacia un tribunal de la ONU en La Haya, al calificar de "comportamiento incivilizado" la negativa a otorgar la liberación anticipada al excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció el jueves a los 84 años mientras cumplía una condena de cadena perpetua por sus crímenes.

La familia de Mladic y el gobierno serbio habían solicitado en varias ocasiones su liberación, argumentando su avanzada edad y su delicado estado de salud. Su deceso ocurrió una semana después de que la ONU rechazara su última solicitud de liberación por razones humanitarias.

"Eso fue un comportamiento incivilizado, sin precedentes y sin excusa", afirmó Vucic. "Ahora podemos ver que querían que Mladic muriera tras las rejas".

El tribunal de la ONU que juzgó los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia condenó a Mladic a cadena perpetua en 2017, un fallo que se consideró un paso crucial hacia la justicia para las víctimas. Mladic había estado bajo custodia desde 2011.

Reconocido como uno de los líderes más notorios del conflicto que dejó más de 100.000 muertos y más de un millón de desplazados, Mladic sigue siendo una figura divisiva en la región, incluso décadas después de las guerras balcánicas.

En un fallo del 20 de agosto, la presidenta del tribunal de la ONU encargada de los legados de los tribunales por crímenes de guerra, la jueza uruguaya Graciela Gatti Santana, mencionó la "atención médica integral y compasiva" que Mladic recibía en prisión, así como el régimen de visitas que permitía un contacto significativo con su familia, como motivos para denegar su solicitud.

Vigilias en honor a Mladic

Los serbobosnios llevaron a cabo vigilias y encendieron velas la noche del jueves en memoria de Mladic, a quien muchos consideran un héroe a pesar de su condena. "No podría haber sido un hombre mejor. Todo lo demás son solo mentiras", declaró Stojanka Visnjevac, residente de Kalinovik, el pueblo natal de Mladic.

Las familias de las víctimas de los crímenes orquestados por Mladic, sin embargo, ven su muerte como un paso hacia la justicia. Fazila Efendic, quien perdió a varios familiares en la masacre de 1995 en Srebrenica, donde más de 8.000 musulmanes bosnios fueron asesinados, afirmó que es significativo que Mladic haya muerto en prisión.

"Nosotros, las víctimas, estamos satisfechos al saber que fue condenado a cadena perpetua", comentó. "Para nosotros, es importante que haya sido condenado y que cumpliera su sentencia hasta que murió".

El "refugio seguro" de la ONU en Srebrenica fue tomado por serbios que forzaron a hombres y niños a desnudarse y los asesinaron, arrojando sus cuerpos a fosas comunes. Los serbios bajo el mando de Mladic también sitiarían Sarajevo y otros lugares, estableciendo campos de concentración y llevando a cabo asesinatos sistemáticos de prisioneros.

Posibles honores póstumos

Vucic indicó que Belgrado aún no tiene información sobre cuándo podría ser entregado el cuerpo de Mladic. Aclaró que la familia decidirá sobre su lugar de entierro y que, si desean que sea en Serbia, el gobierno facilitará un sepelio digno. Sin embargo, no confirmó rumores sobre un posible funeral de Estado, lo que ha generado indignación en la región.

El tribunal de la ONU ha iniciado una investigación sobre la muerte de Mladic, y el juez que dirige la pesquisa visitó el centro de detención donde se encontraba recluido.

El tribunal, conocido formalmente como el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, señaló que no proporcionará información sobre la causa de la muerte hasta que concluya la investigación.

Añadió que "las autoridades neerlandesas pertinentes han informado oficialmente al Mecanismo que no abrirán una investigación penal sobre la muerte del señor Mladic y que no realizarán una autopsia".