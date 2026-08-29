El Real Madrid se enfrenta al Inter y el PSG desafía al City y al Barcelona en la Champions

FOTO: Real Madrid recibe al Inter y PSG juega con City y Barcelona en octubre en la Champions

NYON, Suiza — El Real Madrid, con un impresionante récord de 15 títulos europeos, iniciará su andadura en la fase de liga de la Champions League el próximo 8 de septiembre, recibiendo al Inter de Milán.

La UEFA anunció el calendario de partidos para los 36 equipos el pasado sábado, justo dos días después del sorteo realizado en Mónaco.

Además de este encuentro, el Club Brujas se enfrentará al Aston Villa, mientras que el AEK Atenas dará la bienvenida al LASK, nuevo en la competición. Ambos partidos se llevarán a cabo a las 18:45 hora local.

Al día siguiente, el campeón defensor Paris Saint-Germain jugará contra el Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, el primer africano en liderar un equipo en esta fase. También se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid, en una repetición del emocionante partido de la temporada anterior, donde el Liverpool salió victorioso 3-2 en Anfield.

El Sabah de Azerbaiyán, que también hará su debut, comenzará su camino en la competición enfrentándose al Manchester United el 10 de septiembre. Ese mismo día, Como recibirá al Leipzig y Bayern Múnich se medirá al Bodø/Glimt.

Desafíos para el PSG en octubre

Uno de los encuentros más esperados será el Manchester City recibiendo al PSG el 14 de octubre, en un choque que promete ser electrizante. Más adelante, el PSG se enfrentará al Barcelona en el Parque de los Príncipes el 20 de octubre, justo un día antes de que el Bayern Múnich reciba al Arsenal.

En la jornada final de la fase de grupos, el Barcelona visitará a Sabah en Bakú el 25 de noviembre, antes de recibir al Manchester City el 8 de diciembre. Por su parte, el Arsenal será anfitrión del Real Madrid el 9 de diciembre, en un partido que marcará el regreso del entrenador José Mourinho a Londres.

El Real Madrid regresará a la capital británica el 27 de enero para enfrentar al Shakhtar Donetsk en el Chelsea, donde Mourinho obtuvo tres títulos de la Premier League. Esta será la sede neutral elegida por el club ucraniano para sus partidos como local.

En el cierre de enero, se llevarán a cabo 18 partidos simultáneamente, comenzando a las 21:00 en Europa central. El Barcelona recibirá al Como, mientras que el PSG terminará su fase de grupos enfrentando al Galatasaray.

Los ocho mejores equipos de la clasificación final avanzarán directamente a los octavos de final en marzo. Los equipos que terminen en los puestos del noveno al 24º entrarán a los playoffs eliminatorios en febrero, y los que finalicen del 25º al 36º quedarán eliminados.