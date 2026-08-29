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El US Open inicia con la ausencia de Sinner y el regreso de Alcaraz, mientras Sabalenka enfrenta desafíos

El US Open 2026 comienza con importantes ausencias y regresos. Alcaraz vuelve tras una larga lesión y Sabalenka se enfrenta a la presión de mantener su puesto número 1 en un torneo abierto a sorpresas.

29/08/2026 | 11:54Redacción Cadena 3

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Sin Sinner, Alcaraz recién vuelve y Sabalenka sufre: abre el US Open

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NUEVA YORK — El Abierto de Estados Unidos de este año se presenta lleno de incertidumbres, especialmente tras la ausencia de Jannik Sinner, quien lideraba el ranking. Mientras tanto, Carlos Alcaraz regresa para defender su título después de estar fuera de competencia durante cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha. Su retorno añade un nuevo nivel de emoción al torneo, que ya no tiene un claro favorito.

La temporada anterior, Alcaraz y Sinner se destacaron en el circuito masculino, enfrentándose en finales importantes como las de Roland Garros y Wimbledon. Sin embargo, el panorama ha cambiado considerablemente. Con Sinner fuera por problemas de rodilla y Novak Djokovic lidiando con el desgaste de su carrera a los 39 años, el torneo se abre a nuevas oportunidades para otros jugadores.

Frances Tiafoe, un competidor estadounidense, comentó sobre la situación: "Es la misma conversación, igual tienes que vencer a siete tipos, lo mires como lo mires". Esto refleja la realidad de que, a pesar de las ausencias, la competencia sigue siendo feroz.

Sabalenka y la presión del número 1

El cuadro femenino también enfrenta sus desafíos. Aryna Sabalenka, bicampeona defensora del Abierto de Estados Unidos, ha tenido un desempeño irregular, cayendo en la cuarta ronda de Wimbledon y en otros torneos previos. Su posición como número 1 del ranking está en riesgo, con competidoras como Jessica Pegula y Coco Gauff al acecho.

Pegula, quien ha llegado a las finales en años anteriores, destacó que el campo está más abierto que nunca, lo que podría resultar en una lucha reñida por el título. "No hay una o dos jugadoras súper dominantes", afirmó.

El torneo inicia oficialmente el domingo, con Pegula abriendo el Arthur Ashe Stadium y Djokovic cerrando la sesión nocturna. La legendaria Venus Williams, a sus 46 años, también se presenta en un enfrentamiento contra Sofia Kenin.

La ausencia de Sinner y la reciente inactividad de Alcaraz han permitido que otros jugadores como Alexander Zverev y Daniil Medvedev vean una oportunidad dorada. Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos 2021, mencionó que la situación es favorable para aquellos que buscan aprovechar la oportunidad.

Alcaraz, quien se ha preparado para su regreso, se siente confiado a pesar de su inactividad. "Han sido meses de incertidumbre, pero es una oportunidad de oro", expresó Patrick McEnroe, comentarista de ESPN.

Con la presión acumulándose sobre Sabalenka y el retorno de Alcaraz, el US Open promete ser un torneo emocionante y lleno de sorpresas. La competencia no solo está abierta, sino que también es un terreno fértil para los que buscan dejar su huella.

Lectura rápida

¿Qué evento se inicia?
El Abierto de Estados Unidos 2026.

¿Quiénes son los jugadores destacados?
Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner y Novak Djokovic.

¿Qué situación enfrenta Sabalenka?
Podría perder su puesto número 1 tras un desempeño irregular.

¿Cuál es la situación de Alcaraz?
Regresa tras una lesión y busca defender su título.

¿Cuándo comienza el torneo?
El domingo, con varios partidos destacados.

[Fuente: AP]

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