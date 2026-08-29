Controlaron el incendio cerca de Volcán, pero el fuego todavía no fue extinguido
Las brigadas continúan trabajando en la zona de Cuna de Nubes. Los fuertes vientos provocaron daños en viviendas rurales y obligaron a evacuar una propiedad.
29/08/2026 | 10:53Redacción Cadena 3
FOTO: Las brigadas de incendio forestal continúan trabajando en Cuna de Nubes
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Audio. Jujuy: controlaron el incendio cerca de Volcán, pero el fuego todavía no fue extinguido
Panorama Federal
El incendio forestal registrado en el sector Cuna de Nubes, cerca del río Chilcayoc y de la localidad jujeña de Volcán, fue controlado, aunque todavía no pudo ser extinguido por completo.
El coordinador de Defensa Civil de Jujuy, Carlos Mamaní, confirmó la situación a Cadena 3 y señaló que las brigadas forestales permanecen desplegadas en el lugar.
Los fuertes vientos propagaron las llamas desde el paraje Chilcayoc hacia Los Colorados y Monte Arriba. El fuego ocasionó daños en viviendas rurales utilizadas por pastores y obligó a evacuar una de las propiedades.
Mamaní explicó que los equipos lograron alcanzar la cabeza del incendio, lo que genera expectativas favorables para sofocarlo. Además, anticipó que durante esta jornada podrían conocerse novedades sobre su extinción total.
Informe de Elisa Zamora.
Lectura rápida
¿Quién informó sobre el incendio forestal? El coordinador de Defensa Civil de Jujuy, Carlos Mamaní.
¿Dónde se localiza el incendio? En el sector Cuna de Nubes, cercano al río Chilcayoc y a Volcán.
¿Qué estado tiene el incendio actualmente? Se encuentra controlado, pero aún no se ha alcanzado la extinción total.
¿Qué medidas se tomaron debido al incendio? Se registraron daños en viviendas y se evacuó una vivienda.
¿Qué se espera para hoy respecto al incendio? Se esperan novedades sobre la extinción total del incendio.