Controlaron el incendio cerca de Volcán, pero el fuego todavía no fue extinguido

FOTO: Las brigadas de incendio forestal continúan trabajando en Cuna de Nubes

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El incendio forestal registrado en el sector Cuna de Nubes, cerca del río Chilcayoc y de la localidad jujeña de Volcán, fue controlado, aunque todavía no pudo ser extinguido por completo.

El coordinador de Defensa Civil de Jujuy, Carlos Mamaní, confirmó la situación a Cadena 3 y señaló que las brigadas forestales permanecen desplegadas en el lugar.

Los fuertes vientos propagaron las llamas desde el paraje Chilcayoc hacia Los Colorados y Monte Arriba. El fuego ocasionó daños en viviendas rurales utilizadas por pastores y obligó a evacuar una de las propiedades.

Mamaní explicó que los equipos lograron alcanzar la cabeza del incendio, lo que genera expectativas favorables para sofocarlo. Además, anticipó que durante esta jornada podrían conocerse novedades sobre su extinción total.

Informe de Elisa Zamora.