Racing busca revertir su situación ante Independiente Rivadavia en Mendoza por el Clausura

Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- Racing enfrentará un exigente desafío este domingo al visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo tiene la necesidad de obtener un buen resultado para mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro está previsto para las 21:30 en el Estadio Bautista Gargantini, y contará con la transmisión en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de ser emitido por TNT Sports Premium. El árbitro del partido será Álvaro Carranza, quien estará asistido por Héctor Paletta en el VAR.

Racing llega a este encuentro en un momento complicado, habiendo cosechado solo cinco puntos en lo que va del Torneo Clausura. Esta situación no solo lo aleja de los puestos de playoffs, sino que también lo coloca lejos de las posiciones que dan acceso a las copas internacionales del próximo año.

Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda iniciaron el campeonato de manera prometedora, sumando cuatro puntos de seis en las primeras dos jornadas. Sin embargo, sufrieron tres derrotas consecutivas y, en la última fecha, lograron un empate 1-1 contra Boca.

Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo un comienzo discreto en el Torneo Clausura, ubicándose décimo en la Zona B con ocho puntos. Una victoria podría catapultarlos a posiciones más competitivas.

El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, marcha primero en la tabla anual junto a Argentinos Juniors y aspira al título de Campeón de Liga, otorgado al que finalice como líder.