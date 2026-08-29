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Investigaban un robo y descubrieron un laboratorio con 516 plantas de marihuana

El cultivo estaba distribuido en dos plantas de una vivienda de la capital tucumana. También secuestraron tres kilos de cogollos y dinero en efectivo.

29/08/2026 | 10:49Redacción Cadena 3

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Laboratorio de marihuana descubierto en Tucumán

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    Audio. Investigaban un robo y descubrieron un laboratorio con 516 plantas de marihuana en Tucumán

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Un allanamiento realizado por una causa de robo a mano armada derivó en el descubrimiento de un sofisticado laboratorio de marihuana en San Miguel de Tucumán.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un sistema de cultivo indoor montado en dos pisos del inmueble. El lugar contaba con salas diferenciadas, una cámara de secado, riego artificial, ventilación, semillas y fertilizantes.

En total, la Policía secuestró 516 plantas de marihuana, tres kilos de cogollos, productos químicos y dinero en efectivo.

Una pareja quedó demorada y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Qué se descubrió durante el allanamiento? Un laboratorio de marihuana.

¿Quién realizó el allanamiento? La policía.

¿Cuándo ocurrió el allanamiento? No se especifica la fecha en el artículo.

¿Dónde se encontró el laboratorio? En la capital tucumana.

¿Cómo era el laboratorio encontrado? Tenía un sistema de cultivo indoor con varias instalaciones y equipamiento.

¿Por qué se realizó el allanamiento? Por un robo a mano armada.

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