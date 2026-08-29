Investigaban un robo y descubrieron un laboratorio con 516 plantas de marihuana

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Un allanamiento realizado por una causa de robo a mano armada derivó en el descubrimiento de un sofisticado laboratorio de marihuana en San Miguel de Tucumán.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un sistema de cultivo indoor montado en dos pisos del inmueble. El lugar contaba con salas diferenciadas, una cámara de secado, riego artificial, ventilación, semillas y fertilizantes.

En total, la Policía secuestró 516 plantas de marihuana, tres kilos de cogollos, productos químicos y dinero en efectivo.

Una pareja quedó demorada y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Informe de Rosalía Cazorla.