Alex Eala regresa al US Open con gran apoyo y un futuro prometedor en el tenis

NUEVA YORK — Más de 8.000 personas se reunieron en la tribuna principal del Abierto de Estados Unidos el año pasado para presenciar cómo Alex Eala lograba una impresionante remontada tras ir perdiendo 5-1 en el tercer set, superando a la 14ª clasificada, Clara Tauson. El público, emocionado, ondeó banderas filipinas en celebración de su victoria.

En la actualidad, Eala se encuentra en el mejor puesto de su carrera, ocupando el 18° lugar en el ranking mundial. A sus 21 años, parece estar en camino hacia el estrellato, dejando huella en cada uno de los escenarios en Flushing Meadows.

"El público se va a volver loco por ella. Más vale asegurarse de que no la pongan en una de esas canchas secundarias al inicio del torneo", comentó Patrick McEnroe, de ESPN.

La tenista regresa a Nueva York como parte de su vertiginosa gira que la lleva a convertirse en uno de los rostros más destacados del tenis femenino. Recientemente, logró su primer título en la WTA en Washington, lo que ha incrementado su popularidad considerablemente.

Tras alcanzar los octavos de final en Wimbledon, se describió a sí misma como "una gota en el océano", minimizando su impacto en el deporte. "En el centro de todo está la gratitud: estoy muy agradecida por el apoyo que me dan mis aficionados y quienes me respaldan. Cada jugadora de la WTA y cada jugador de la ATP han contribuido al mundo del tenis y a su historia simplemente por estar aquí y por trabajar todos los días", expresó Eala.

Su humildad se ve reflejada en su experiencia al haber jugado en dobles junto a Venus Williams este verano, lo que la ha motivado a esforzarse aún más. "Eso realmente me mantiene humilde. Me mantiene motivada para trabajar más duro y seguir entre estas personas increíbles", añadió.

Una de esas figuras destacadas es Jessica Pegula, actualmente tercera en el ranking, quien lideraba el partido en la final en Washington antes de que Eala hiciera una notable remontada, convirtiéndose así en la primera jugadora filipina en ganar un título de individuales en el circuito.

"He podido competir contra las mejores de las mejores con mucha más frecuencia. He experimentado muchísimo crecimiento en el último año, y tantos hitos en mi carrera", comentó Eala.

Mary Joe Fernández, quien alcanzó el cuarto lugar en el ranking, destacó a Eala como "una gran estrella a destacar" en el Abierto de Estados Unidos. "Su juego es realmente bueno. Lo respalda. Ha mejorado enormemente en los últimos 12 meses desde que la vimos dar el salto", sostuvo.

Fernández, ahora analista de ESPN, se mostró asombrada por el apoyo de los aficionados hacia Eala, que se hizo evidente el año pasado en Miami. "No ha hecho más que crecer y crecer en todas partes a donde va. Cada punto suena fuerte. Cada punto que gana, se siente como si hubiera ganado más que un punto. Es notable", agregó.

Eala tiene programado su partido de primera ronda contra la estadounidense Mary Stoiana, quien llegó desde la fase de clasificación. Para avanzar, necesitaría ganar tres partidos consecutivos, lo que podría llevarla a enfrentarse a Coco Gauff, cuarta preclasificada, en un duelo que seguramente captaría la atención en el Arthur Ashe Stadium.

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