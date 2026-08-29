La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.
El sorteo número 41343 de La Previa se realizó el sábado 29 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 7252, que se interpreta como A primera (Madre e hijo). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41343, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 7252, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7252
2° 5635
3° 7887
4° 8262
5° 8480
6° 7508
7° 7094
8° 2324
9° 8990
10° 2110
11° 7807
12° 0749
13° 1720
14° 1289
15° 9155
16° 1949
17° 4140
18° 8824
19° 1071
20° 0630
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41343 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 29 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7252.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Madre e hijo).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados incluyen 7252, 5635, 7887, entre otros.