La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

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El número de sorteo 41343, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 7252, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7252

2° 5635

3° 7887

4° 8262

5° 8480

6° 7508

7° 7094

8° 2324

9° 8990

10° 2110

11° 7807

12° 0749

13° 1720

14° 1289

15° 9155

16° 1949

17° 4140

18° 8824

19° 1071

20° 0630