Stellantis recortaría hasta un 40% la producción proyectada en Córdoba

La decisión de Stellantis de reducir a un solo turno la producción de las pickups Fiat Titano y Ram Dakota en su planta de Ferreyra tendrá consecuencias sobre la actividad y el empleo. Así lo advirtió Federico Miretti, presidente de la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba.

La medida comenzará a aplicarse el próximo martes e incluirá suspensiones y reubicaciones internas de trabajadores. Parte del personal afectado será trasladado a la futura línea de motores que el grupo automotor instala dentro del complejo industrial cordobés. "Esto va a tener un efecto directo sobre la mano de obra. Lamentablemente, hay un turno que se pierde en la producción de la planta de Córdoba", señaló Miretti en Cadena 3.

El dirigente explicó que la decisión responde a la retracción que atraviesan tanto el mercado argentino como el brasileño, uno de los principales destinos de exportación de los modelos fabricados en Córdoba. "Es consecuencia de cómo está el mercado local y también el regional. Brasil demanda estos dos productos, pero el mercado se está retrayendo, no solamente para estas pickups, sino de manera general", sostuvo.

Según Miretti, este escenario obligó a las terminales a revisar sus programas de fabricación. En el caso de la planta cordobesa de Stellantis, estimó que la producción podría quedar entre un 35% y un 40% por debajo de lo proyectado inicialmente para este año. "Las fábricas están teniendo que readecuar sus planes de producción. En Córdoba piensan reducir entre un 35% y un 40% lo que habían proyectado inicialmente para estos productos", indicó.

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El titular de la cámara automotriz agregó que la situación no se limita a Stellantis y mencionó que Ford también ajustó su plan de trabajo en la planta de General Pacheco ante la caída de la demanda regional y nacional.

En cuanto a las perspectivas para el cierre de 2026, Miretti señaló que las previsiones de patentamientos fueron corregidas a la baja. Al comenzar el año, el sector esperaba alcanzar unas 600.000 unidades, mientras que algunas estimaciones llegaban a 650.000 e incluso 700.000 vehículos. "La proyección actual es que el año pueda cerrar entre 550.000 y 580.000 vehículos patentados", precisó.

Mientras aplica suspensiones y reorganiza al personal, Stellantis avanza con la instalación de una línea destinada a producir un motor turbodiésel. El inicio de esa fabricación está previsto entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

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Informe de Guillermo López.