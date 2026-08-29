Pantallas en los chicos: "Poner límites es fácil, lo difícil es poder sostenerlos"

El uso de celulares, tablets y otros dispositivos atraviesa cada vez más temprano la vida de los niños. Un estudio de la Universidad Austral, realizado sobre cuidadores de chicos de 0 a 5 años, identificó a las pantallas como uno de los principales motivos de preocupación familiar y señaló dificultades vinculadas con la regulación emocional, la irritabilidad y el establecimiento de límites.

Dolores Dimier, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, explicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, que el fenómeno aparece en todos los niveles socioeconómicos, aunque con distintas características. Mientras que en algunos hogares los dispositivos se utilizan como una herramienta para que los adultos puedan cocinar, bañarse o realizar tareas domésticas, en otros forman parte del manejo cotidiano de los chicos.

La especialista remarcó que incluso niños de apenas un año tienen contacto habitual con las pantallas y advirtió que muchas veces se convierten en un mecanismo para evitar berrinches. Según explicó, cuando hay más de un hijo, además, resulta más difícil para los padres retrasar el acceso a los dispositivos, especialmente cuando los hermanos mayores ya los utilizan.

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Dimier sostuvo que el problema también está relacionado con el ejemplo que reciben los chicos en sus casas. “Si los niños ven a los padres con la mirada puesta en el celular”, señaló, se transmite un mensaje contradictorio al intentar establecer restricciones para ellos. Por eso, consideró fundamental que los adultos también generen espacios familiares libres de dispositivos.

Otro de los puntos que destacó fue la importancia de establecer rutinas y anticipar los momentos de desconexión. Propuso, por ejemplo, avisarle al niño cuánto tiempo podrá utilizar una pantalla y advertirle cuando falta poco para terminar. De esa manera, explicó, el chico incorpora progresivamente la noción del tiempo y puede anticipar que la actividad llegará a su fin.

La especialista también puso el foco en el agotamiento de quienes están a cargo de la crianza. Según el estudio, esta situación aparece en todos los sectores sociales, aunque puede ser más extrema en hogares con menos redes de apoyo. En ese contexto, consideró necesario “cuidar al cuidador” y generar herramientas de acompañamiento para que las familias puedan sostener los límites.

Finalmente, Dimier llamó a recuperar el juego y las actividades que estimulan la creatividad. Destacó que jugar con elementos simples, dibujar, inventar historias o participar de juegos con reglas permite que los chicos desarrollen capacidades que no deberían quedar desplazadas por las pantallas. “La creatividad se despierta a partir de la etapa lúdica”, sostuvo, y remarcó que también los adultos necesitan recuperar momentos de desconexión y contacto interpersonal.

Entrevista de Jonatan Raimundo.