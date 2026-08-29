El sueño podría revelar señales tempranas de Alzheimer en adultos sanos

Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de Liège sugirió que cambios sutiles durante el sueño podrían ofrecer pistas sobre la vulnerabilidad al Alzheimer mucho antes de que aparezcan problemas de memoria.

La investigación, apoyada por la Stop Alzheimer's Foundation, analizó patrones de sueño en más de 500 adultos sanos y reveló que los micro-despertares nocturnos frecuentes estaban relacionados con un mayor riesgo genético de desarrollar la enfermedad.

El estudio, publicado en la revista Sleep, encontró que esta relación no se observó en adultos más jóvenes, lo que indica que el vínculo entre los micro-despertares y el riesgo de Alzheimer podría comenzar a manifestarse en la mediana edad.

Investigaciones sobre el Alzheimer

Desde hace años, los investigadores han explorado las conexiones entre el sueño alterado y las enfermedades neurodegenerativas. Este nuevo hallazgo sugiere que las mediciones del sueño podrían ayudar a identificar a personas en riesgo antes de que se desarrollen los síntomas.

Los investigadores calcularon un riesgo poligénico para los participantes, que incluía tanto a jóvenes adultos como a un grupo de personas de entre 50 y 69 años.

Si bien el riesgo poligénico se mantuvo bajo y no determinó si un individuo específico desarrollaría Alzheimer, los científicos encontraron una asociación entre el riesgo genético y la frecuencia de los micro-despertares nocturnos. Estos micro-despertares son breves episodios de actividad cerebral que interrumpen el ciclo de sueño sin que la persona se despierte completamente.

Un área del cerebro en el foco

Los investigadores también examinaron el locus coeruleus, una pequeña región del tronco encefálico que desempeña un papel fundamental en la regulación de la vigilia y el sueño. Este área es difícil de observar, pero parece estar involucrada en los mecanismos tempranos relacionados con el Alzheimer. Un estudio preliminar realizado en 2025 con un escáner de resonancia magnética de 7 Tesla permitió a los investigadores examinar el locus coeruleus con mayor detalle, encontrando que la calidad del sueño estaba relacionada con la condición del tronco encefálico desde una edad temprana.

El locus coeruleus es particularmente interesante para los investigadores del Alzheimer, ya que es una de las primeras regiones cerebrales donde pueden aparecer depósitos anormales de proteínas. Estos depósitos podrían comenzar a acumularse desde la adolescencia, aunque los científicos aún no comprenden completamente el significado de estos cambios tempranos.

El sueño como posible marcador del Alzheimer

Los hallazgos sugieren nuevas estrategias para la detección y prevención del Alzheimer. Analizar el sueño podría complementar otros métodos para identificar a las personas vulnerables a la enfermedad antes de que los síntomas se hagan evidentes. Según Gilles Vandewalle, co-director de la plataforma de tecnología de imagen in vivo del GIGA y director de investigación del FNRS, "el sueño podría convertirse en un marcador accesible para la identificación temprana de individuos vulnerables".

A pesar de que más de 220,000 personas en Bélgica padecen Alzheimer, los resultados actuales muestran asociaciones estadísticas y no pruebas concluyentes de que patrones de sueño específicos causen o predecen la enfermedad. Se requerirá más investigación para confirmar estos hallazgos, y en la actualidad no se pueden utilizar para determinar si un individuo desarrollará Alzheimer.

Sin embargo, esta investigación ofrece una nueva perspectiva sobre los cambios que pueden ocurrir mucho antes de que el Alzheimer se vuelva clínicamente visible y resalta la importancia de la investigación básica para comprender y, eventualmente, anticipar la enfermedad.