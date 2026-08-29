Apple TV aumenta sus precios de suscripción: ¿Qué significa para los usuarios?

Apple TV realizó un nuevo aumento en sus precios de suscripción, que ahora se fijó en $14.99 por mes, un incremento desde los $12.99 anteriores. Este ajuste se convierte en el cuarto en un periodo de cuatro años, lo que ha generado descontento entre los usuarios que han visto cómo el costo de su servicio de streaming se eleva constantemente.

Además del nuevo precio mensual, el costo del plan anual también se incrementó, pasando de $99 a $119. Este ajuste se suma a la tendencia observada en el mercado de streaming, donde otras plataformas como Netflix y Peacock también han elevado sus tarifas recientemente.

El paquete Apple One, que incluye suscripciones a servicios como iCloud+, TV, Music y Arcade, también experimentó un aumento, ahora costando $21.95 al mes, en comparación con los $19.95 anteriores.

La decisión de Apple de aumentar sus precios se da en un contexto de creciente demanda y presión sobre los costos de producción, especialmente por la escasez de componentes tecnológicos necesarios para la creación de contenido y la infraestructura de streaming. Esta situación ha llevado a varias empresas tecnológicas a revisar sus precios, incluidos los de hardware.

Sin embargo, es probable que el descontento de los consumidores con Apple no dure mucho, ya que la compañía está programada para anunciar su nueva línea de iPhones el próximo 9 de septiembre, un evento que tradicionalmente genera gran expectativa y puede desviar la atención de las recientes subidas de precios.

En resumen, el aumento en los precios de Apple TV plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los costos de suscripción en un mercado cada vez más competitivo. Los usuarios deberán evaluar si los beneficios de los servicios de Apple justifican el nuevo costo o si buscarán alternativas en un panorama donde la oferta de contenido es amplia.