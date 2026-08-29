Gonzalo Bergara y su trío celebran una década de Zalo's Blues con un show memorable en Buenos Aires

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) - Gonzalo Bergara es uno de esos guitarristas que con pocas presentaciones logra demostrar su talento. Su regreso con el trío que compone junto a su hermano Maxi Bergara en batería y Mariano D'Andrea en bajo, tras diez años de la publicación de Zalo's Blues, reafirmó su calidad. La noche del viernes, en Antiguas Lunas, el grupo ofreció un espectáculo sólido, preciso y sin concesiones, con un repertorio centrado en el blues, el swing y el rock.

Utilizando su guitarra Strato y una pedalera que definió su sonido, Bergara presentó un repertorio donde la técnica se fusionó con la musicalidad. Sus solos no fueron meras exhibiciones de virtuosismo, sino relatos construidos con corcheas, negras y fusas, marcando pausas, desplazamientos y variaciones en la intensidad. Su tono distintivo es un elemento esencial de la identidad que ha sido valorada por guitarristas como Charlie Baty, Junior Watson y J.P. Soars.

La influencia de su formación noventosa se hizo evidente en No More, un shuffle que recuerda el estilo de los Fabulous Thunderbirds, y en Drinking, un rock & roll donde su voz capturó la crudeza que el tema requería. En Singing My Song, se notó una impronta hendrixiana y una interpretación vocal intensa, evocando a JJ Grey.

El swing instrumental de Drawback fue uno de los momentos más destacados, al igual que su versión particular de Mary Had a Little Lamb, rebautizada Mary Had a Schizophrenic Lamb, en la que Bergara llevó la guitarra a niveles complejos sin perder la estructura de las canciones ni el ritmo del trío.

Un episodio inesperado ocurrió durante un blues lento y profundo, cuando Bergara rompió una cuerda. Mientras su hermano y D'Andrea mantenían el ritmo, el guitarrista cambió la cuerda, y en ese instante, su esposa y su pequeño hijo se acercaron al escenario para despedirse. Bergara aprovechó la ocasión para hacer una broma, convirtiendo el contratiempo en un momento de complicidad con el público, que respondió con risas y aplausos. Para cerrar, presentó una versión preliminar de Tired, una canción de su próximo álbum.

Entre los presentes se encontraron músicos como Hugo Mangeri, Pato Raffo, César Valdomir y Juancho Hernández. Su asistencia brindó otra perspectiva a una noche en la que Bergara reafirmó por qué su guitarra atrae la atención de sus colegas: no solo por lo que toca, sino por cómo transforma cada frase en parte de un discurso propio.