En TechBBQ se debatió quién controla realmente la inteligencia artificial en Europa

La reciente conferencia TechBBQ, celebrada en Copenhague, se convirtió en un punto de encuentro para inversores, fundadores y operadores de toda Europa, donde el tema recurrente fue el control sobre la inteligencia artificial (IA). Durante el evento, que concluyó el 27 de agosto, las conversaciones giraron en torno a cómo Europa puede recuperar el control sobre la tecnología que impulsa la IA.

La soberanía tecnológica se convirtió en la cuestión central, especialmente tras la decisión de Anthropic de restringir el acceso a sus modelos de IA, Mythos y Fable, a usuarios fuera de Europa. Este incidente provocó una reflexión seria dentro del ecosistema europeo sobre la necesidad de poseer los modelos y la infraestructura subyacente a esta ola de IA, en lugar de depender de potencias como Estados Unidos y China.

Un ejecutivo de una startup comentó que la interrupción causada por el incidente de Mythos y Fable afectó seriamente a su equipo de software, mientras que otro se mostró más despreocupado, señalando que, aunque depender de otras potencias podría causar problemas en el futuro, la situación actual no era alarmante.

"El tema de la agencia en TechBBQ fue especialmente pertinente este año, ya que la conversación se desplazó de lo que la IA puede hacer a lo que estamos dispuestos a permitirle hacer", afirmó Ellen de Brever, inversora ángel y directora de asociaciones en la Fundación Novo Nordisk Cellerator.

Durante el evento, se llevaron a cabo paneles sobre el futuro de la salud de las mujeres, una cumbre sobre cómo los ecosistemas nórdicos y africanos pueden colaborar en innovación e inversión, y discusiones sobre cómo aumentar el capital de crecimiento en Europa. Aunque la IA fue un tema subyacente en muchas de estas conversaciones, como destacó de Brever, "los debates no se centraron en máquinas más inteligentes, sino en el juicio humano y quién debe estar al mando".

"La era de los agentes de IA no se trata realmente de máquinas que adquieren agencia", continuó. "Se trata de decisiones humanas sobre lo que estamos dispuestos a ceder".

Un panel moderado por de Brever, que incluyó a Meredith Whittaker, presidenta de Signal, abordó la coexistencia de la privacidad y la IA. Whittaker se mostró contundente al criticar la integración de asistentes y agentes de IA en sistemas operativos, como lo hace ChatGPT con iMessage. "Estamos creando un aparato de recolección de datos", advirtió, añadiendo que los laboratorios de IA están utilizando marketing ingenioso para desviar la atención sobre las "consecuencias colaterales" de la adquisición de tantos datos.

"Todavía existe una gran necesidad de privacidad", enfatizó. "Y particularmente con las preocupaciones de soberanía, tendremos clientes aquí".

En otro panel, Emad Mostaque, cofundador de Stability AI, discutió cómo una fuerza laboral agentiva impactará en la economía y lo que eso significa para la soberanía personal. "La soberanía es la capacidad de resistir el poder que se ejerce sobre ti", explicó, mencionando la concentración de poder en manos de unos pocos laboratorios de IA. "Inevitablemente, cada país será dirigido por IA y quien controle la IA controla el país".

La conversación continuó en un ambiente más relajado durante las horas felices y fiestas en azoteas, donde se discutieron temas sobre los crecientes hubs tecnológicos de Dinamarca. Los asistentes, entre ellos representantes de Nvidia, OpenAI, AWS Startups y HSBC, compartieron ideas sobre la innovación en el espacio de la salud cerebral de las mujeres y otros temas. De Brever concluyó que "en un entorno lleno de conversaciones sobre máquinas, los momentos más memorables siguen siendo los más simples: la conexión humana, el cara a cara, construir relaciones y compartir ideas, recordándonos lo que la tecnología nunca podrá reemplazar".